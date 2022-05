Fortnite est enfin de retour sur iOS via Xbox Cloud Gaming, et ce gratuitement

Fortnite est enfin de retour sur iOS via Xbox Cloud Gaming, et ce gratuitement

Fortnite revient sur l’iPhone et l’iPad. Bravo à Microsoft, étant donné la poursuite de la bataille judiciaire entre Apple et Epic Games. Le célèbre jeu de Battle Royale, Fortnite, est désormais disponible sur la plateforme Xbox Cloud Gaming de Microsoft, qui est largement accessible depuis Safari sur les appareils Apple.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez réellement tester Fortnite sur Xbox Cloud Gaming depuis le site Web de Microsoft. Le jeu est entièrement gratuit, sans installation. Selon Microsoft, le Cloud Gaming sur Xbox.com est pris en charge sur les iPhone et iPad fonctionnant sous iOS 14.4 ou supérieure. Autres éléments nécessaires : une connexion Internet d’au moins 10 Mb/s et une manette Bluetooth ou USB.

Selon la société, l’ajout d’un jeu gratuit au catalogue du Cloud Gaming est une étape essentielle de notre voyage dans le cloud. Elle commence par Fortnite et elle prévoit d’ajouter d’autres titres F2P populaires à l’avenir. Le cloud est un élément crucial de l’ambition de Xbox de mettre les jeux à la disposition des 3 milliards de joueurs dans le monde. Notre objectif est d’offrir aux joueurs davantage d’options, tant pour les jeux auxquels ils jouent que pour la manière dont ils y jouent.

Il existe encore un autre moyen d’essayer Fortnite sur l’iPhone et l’iPad en utilisant un service de jeu sur le cloud. Fortnite est également disponible depuis le service de streaming de jeux GeForce Now de NVIDIA, ce qui vous offre deux façons de jouer à Fortnite sur iOS. Évidemment, cela dépend de votre choix de plateformes de cloud gaming.

Vous pouvez commencer à jouer au jeu à partir du lien ici.

À propos de cette annonce, Catherine Gluckstein, vice-présidente et chef de produit, Xbox Cloud Gaming, a déclaré : « dans le cadre de notre mission visant à apporter la joie et la communauté du jeu aux joueurs où qu’ils soient et à rendre le jeu plus accessible aux personnes du monde entier, je suis ravie d’annoncer que nous nous sommes associés à Epic Games pour rendre Fortnite disponible sur les appareils compatibles avec le navigateur pris en charge, et ce gratuitement avec Xbox Cloud Gaming (Beta) dans 26 pays ».