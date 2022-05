Apple change d’avis sur la refonte du Mac mini et fait part de ses projets pour les futures versions

Apple aurait abandonné ses projets de refonte du Mac mini, malgré les rumeurs qui circulent selon lesquelles la version de prochaine génération de la machine présenterait le même design que le modèle actuel. Selon l’affirmation de Ming-Chi Kuo, analyste d’Apple, le Mac mini de nouvelle génération devrait conserver le même facteur de forme que le modèle actuel.

Cela signifie qu’Apple conservera le design unibody en aluminium qu’elle a utilisé pour chaque nouveau Mac mini depuis 2010.

Cependant, l’affirmation de Kuo est différente de celle de Jon Prosser, une source plutôt fiable. En 2021, il a déclaré que le géant technologique travaillait sur une refonte complète du petit ordinateur de bureau, en passant à un châssis plus petit avec un dessus en plexiglas.

Il est probable que le géant à la pomme croquée travaille sur un nouveau Mac mini depuis un certain temps déjà. Elle a mis à jour le Mac mini d’entrée de gamme avec la puce Apple M1 en novembre 2020, mais l’offre haut de gamme est toujours le modèle Space Gray avec un processeur Intel qui a été lancé en 2018.

Le potentiel remplacement de l’ancien modèle haut de gamme par une machine dotée d’une puce Apple Silicon était précédemment au centre des rumeurs liées aux nouveaux Mac mini, mais il semble maintenant que les modèles d’entrée de gamme et haut de gamme pourraient être rafraîchis en même temps.

La puce Apple M2

Un récent rapport de 9to5Mac affirmait qu’Apple avait prévu d’introduire les versions haut de gamme du Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max, mais ces plans ont probablement été abandonnés en faveur du tout nouveau Mac Studio.

Désormais, le géant de la technologie travaillerait sur deux versions du Mac mini, l’une avec la puce Apple M2 standard et une seconde plus haut de gamme avec la puce M2 Pro. Selon les rumeurs, la puce M2 sera équipée du même processeur à 8 cœurs que le M1, mais elle bénéficiera des améliorations en termes de vitesse et d’efficacité, ainsi que d’un nouveau GPU à 9 ou 10 cœurs, contre 7 ou 8 cœurs pour le M1.

Après le M1 Pro, il est possible que le M2 Pro propose le même processeur à 10 cœurs, mais avec une efficacité améliorée et davantage de cœurs de GPU par rapport aux options actuelles à 14 et 16 cœurs, tout comme le M2.

Kuo a révélé ses prédictions pour la gamme de Mac d’Apple en 2022 et 2023. Il a affirmé que le géant technologique prévoit de sortir un nouveau Mac mini haut de gamme et un écran externe de 27 pouces non Mini-LED en 2022, tandis qu’un Mac Pro et un iMac Pro dotés d’une puce Apple Silicon ne seront pas disponibles avant 2023.