Alors que les smartphones Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, pliables et (pas très) mystérieux, accaparent déjà (et c’est compréhensible) les projecteurs bien avant le prochain grand événement Unpacked de Samsung, il y a aussi de fortes chances que Samsung cherche à dévoiler une ou deux (ou trois) nouvelles smartwatches à un moment donné en août.

En se basant sur le dernier rapport du marché mondial, on peut supposer que les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic de l’année dernière, équipées de Wear OS, ont généré des chiffres de vente assez robustes, ce qui devrait produire un niveau décent d’excitation avant le lancement de la gamme Galaxy Watch 5.

La rumeur veut qu’elle comprenne trois membres, et une nouvelle rumeur fournie des noms de code très intéressants qui font allusion à un domaine clé. Il est maintenant gravé dans le marbre que le « Heart » de la montre connectée laisse entendre qu’elle sera sans aucun doute axée sur la santé, et sera décliné en trois versions différentes.

À en juger par lesdits noms de code, nous pourrions voir des successeures directes de la Watch 4 et et la Watch 4 Classic, avec la « Heart-S » et la « Heart-L » susceptibles de correspondre à des suites directes des modèles de 40 et 44 mm, tandis que seule la « Heart-Pro » pourrait être nouvelle.

Malgré cette nouvelle révélation de GalaxyClub, les gens de SamMobile, souvent fiables, ne sont toujours pas prêts à abandonner la possibilité que la « Galaxy Watch 5 Pro » soit finalement officialisée sous le label Galaxy Watch 5 Ultra. Quel que soit le nom qui se matérialisera commercialement cet été, vous pouvez être certain que cette rivale ultra haut de gamme de l’Apple Watch Series 8 a pour objectif d’apporter de sérieuses améliorations à l’autonomie de la batterie par rapport à la Galaxy Watch 4 Classic.

Une plus grosse batterie sous le capot

Nous nous attendons actuellement à ce qu’une massive batterie d’une capacité de 572 mAh soit logée sous le capot de la Watch 5 Pro, par rapport à la capacité de la batterie de 361 mAh de la Galaxy Watch 4 Classic de 46 mm. Mais, vous serez heureux d’apprendre que les modèles non Pro devraient également améliorer (légèrement) l’autonomie de leurs prédécesseures.

La Galaxy Watch 5 “S » disposera d’une batterie de 276 mAh, contre 247 mAh pour la Galaxy Watch 4 non classique de 40 mm, qui est elle-même capable de la laisser allumer pendant une journée d’utilisation « traditionnelle ».