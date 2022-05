Elon Musk pourrait être le PDG temporaire de Twitter après la conclusion de l’opération

À la surprise générale, Elon Musk serait le prochain PDG de Twitter, du moins à titre temporaire. Ce jeudi, il a été rapporté que des sources ont déclaré à David Faber de CNBC que Elon Musk devrait prendre le poste de PDG de Twitter « pendant quelques mois » après la conclusion de l’acquisition.

L’actuel PDG de Twitter est Parag Agrawal et il n’occupe ce poste que depuis fin novembre 2021. Agrawal n’était même pas PDG depuis 6 mois avant que Twitter n’accepte l’offre d’achat de 44 milliards de dollars de Musk en avril. Avec Musk qui acquiert l’entreprise et qui devrait maintenant prendre le poste de PDG, il est de plus en plus probable que Twitter prenne une direction différente.

Il est également probable qu’étant donné les opinions de Musk sur la liberté d’expression, nous verrons moins de modération de contenu sur l’application que sous la direction d’Agrawal.

Seul le temps nous dira si c’est une bonne chose et cela dépendra en grande partie de la politique de modération du contenu actuellement appliquée par Twitter. Mais avec Musk qui serait à la tête de Twitter pendant les premiers mois suivants la finalisation de l’acquisition, une réduction de la modération du contenu semble désormais certaine.

Étant donné les engagements de Musk envers Tesla et SpaceX, dont il est également le PDG, les observateurs des grandes entreprises technologiques avaient spéculé sur le fait qu’il devrait céder la direction de Twitter. Aujourd’hui, il semble que cela pourrait se produire, mais pas tout de suite.

Une acquisition de plus en plus probable

Et l’acquisition elle-même semble également reposer sur des bases plus solides ces jours-ci. Un autre document déposé auprès de la SEC (jeudi) indique que Musk a obtenu plus de 7 milliards de dollars de financement de la part d’investisseurs pour son acquisition. Le dépôt mentionne également Jack Dorsey, l’ancien PDG et cofondateur de Twitter, et indique que Musk discute avec Dorsey de la « possibilité d’apporter » ses actions « au moment ou juste avant la clôture de la fusion ». Faber, de CNBC, a déclaré que Dorsey pourrait soutenir l’acquisition.

Si c’est le cas, cela s’alignerait avec le soutien récemment tweeté de Dorsey à la prise de contrôle de Musk. Et cela rendrait plus probables les changements que Musk a laissé entrevoir sur la plateforme.