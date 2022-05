Microsoft apporte des Stories de type Snapchat à l’application Xbox sur iOS et Android

Le concept de Stories limitées dans le temps a gagné en popularité sur les plateformes de réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram et Facebook. Citant la popularité des Stories, Microsoft a maintenant sauté dans le train en marche et a apporté des Stories de type Snapchat à son application Xbox sur iOS et Android pour permettre aux joueurs de partager du contenu qui disparaît avec leurs amis et la communauté Xbox.

Microsoft a récemment partagé un article sur son blog officiel pour annoncer les nouvelles fonctionnalités et les changements à venir dans l’application Xbox sur Android et iOS.

Dans le cadre de la mise à jour de mai, l’application Xbox prendra en charge les Stories de type Snapchat ou Instagram, ce qui permettra aux joueurs de créer, partager et visualiser des Stories dans la communauté Xbox. La société précise que la fonctionnalité Stories “vous permet de mettre en valeur vos compétences et de rester à jour avec vos amis“.

Après avoir mis à jour leur application Xbox sur Android et iOS, les utilisateurs verront le nouveau carrousel de Stories en haut de la page d’accueil de l’application. Il y aura également le Gamertag des utilisateurs ainsi qu’un bouton “+” qui leur permettra d’ajouter leurs propres Stories sur la plateforme. Les utilisateurs pourront également ajouter des légendes à leurs histoires.

Il est dit que les utilisateurs pourront partager un clip de jeu, une capture d’écran ou un succès dans un jeu sur leurs Stories et qu’elles seront en ligne pendant 72 heures. C’est beaucoup plus long que la fenêtre de 24 heures sur Snapchat, Instagram et d’autres plateformes. Les Stories partagées restent également dans le flux d’activité d’un utilisateur sur son profil aussi longtemps qu’elles sont vues par les spectateurs.

Poussée en Australie

Microsoft a également ajouté la prise en charge des balises prioritaires pour le trafic réseau sortant sensible à la latence, comme le chat de groupe, le streaming de console et le multijoueur. La société a ajouté une nouvelle option d’identification de qualité de service (QoS) pour prendre en charge la nouvelle fonctionnalité de priorité et prévenir les problèmes de connexion pendant les périodes de forte congestion sur les réseaux pris en charge. Les utilisateurs peuvent trouver le nouveau paramètre QoS sous la section Paramètres réseau dans la section Général du menu Paramètres in-app.

Pour ce qui est de la disponibilité de la mise à jour, elle est actuellement déployée pour les utilisateurs en Australie. Cependant, Microsoft a confirmé que la mise à jour sera bientôt disponible dans d’autres régions supportées par Xbox. Bien qu’il n’ait pas fourni un calendrier exact de sortie. Restez donc à l’écoute pour d’autres mises à jour.