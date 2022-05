La rupture de stock de la PS5 se poursuivra jusqu’en 2024, prévient le PDG d’Intel

Si la pénurie mondiale de puces se poursuit dans les prochaines années, cela pourrait être un grand défi pour le fabricant de consoles. Le dilemme entre sortir plus de consoles PS4 et s’en tenir à son plan afin de lâcher la PS5 par petites vagues pourrait être dans ses cartons.

En revanche, Lisa Su, PDG d’AMD, a une vision différente de la situation. Elle a déclaré qu’il y aurait une augmentation de l’offre au cours du second semestre 2022. À ce stade, de nombreux acheteurs peuvent désormais se procurer des consoles, et il n’y aura plus de problèmes en matière d’approvisionnement.

« C’est en partie la raison pour laquelle nous pensons que la pénurie globale de semi-conducteurs se prolongera jusqu’en 2024, par rapport à nos précédentes estimations de 2023, simplement parce que les pénuries ont maintenant touché les équipements et que certaines des rampes d’accès aux usines seront plus difficiles », a mentionné Gelsinger.