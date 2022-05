Apex Legends Mobile sera lancé à la fin du mois

EA vient d’annoncer que le célèbre jeu de Battle Royale de Respawn, Apex Legends, arrivera enfin sur mobile dans le courant du mois. Apex Legends Mobile a été lancé en douceur dans plusieurs pays au printemps dernier, mais une sortie mondiale est prévue dans quelques semaines seulement.

Développé en collaboration avec Lightspeed et Quantum Studios, Apex Legends Mobile offre une expérience de Battle Royale différente tout en conservant les meilleures caractéristiques du populaire jeu. Spécialement conçue pour les écrans tactiles et optimisée pour offrir une expérience mobile, cette nouvelle version d’Apex Legends reste fidèle à l’original.

—Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) May 2, 2022