Le lancement de la série Redmi Note 12 aura lieu bientôt selon un teaser officiel

C’est tout récemment que Xiaomi a lancé les smartphones Redmi Note 11, y compris la série Redmi Note 11 Pro, et nous savons que d’autres modèles devraient bientôt arriver. Cependant, avant cela, la société semble se préparer au lancement de ses successeurs, très probablement appelés la série Redmi Note 12, comme l’a suggéré le PDG de Redmi, Lu Weibing.

Selon une récente publication sur Weibo de Weibing, la société suit la stratégie de « deux séries Redmi Note 11 par an » depuis 2021 et continuera la même chose cette année aussi. Par conséquent, le Redmi Note 12, un successeur du Redmi Note 11, arrivera bientôt. La publication suggère que les smartphones verront une amélioration majeure des performances par rapport à leurs prédécesseurs.

Pour rappel, Xiaomi a introduit la série Redmi Note 10 au cours du premier semestre 2021, tandis que la série Redmi Note 11 a été introduite au cours du second semestre. Cette année encore, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle lance la prétendue série Redmi Note 13 au cours du second semestre 2022.

Pour en revenir à la série Redmi Note 12, on ne sait pas grand-chose à son sujet. En fait, Xiaomi demande des recommandations de noms, étant donné que le nombre de smartphones par série peut devenir déroutant. Parmi les attentes, on peut citer le Redmi Note 11T, le Redmi Note 12X, ou peut-être simplement le Redmi Note 12.

Nous ne connaissons pas non plus le nombre de modèles qu’elle lancera.

Le déploiement du Redmi Note 11 en amont

Si l’on considère le cas de la précédente série, il pourrait s’agir du Redmi Note 12, du Redmi Note 12 Pro, et peut-être d’un Redmi Note 12 Pro+, et de quelques autres offres abordables. Bien que les détails de la fiche technique restent inconnus, nous pouvons nous attendre à ce que les smartphones soient livrés avec un taux de rafraîchissement élevé, des vitesses de charge plus rapides, des looks attrayants, et plus encore.

Vous devez savoir que nous ne savons pas exactement quand la prétendue série Redmi Note 12 sera lancée en Chine. Et, ne vous attendez pas à ce qu’elle arrive en France ou tout autre marché mondial de sitôt. Quant à la série Redmi Note 11, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle se développe en France, comme cela a été le cas avec la gamme Redmi Note 10.