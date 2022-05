OPPO réalise des tests extrêmes sur ses smartphones pour valider la solidité

En 2017, OPPO a créé le laboratoire de fiabilité OPPO QE qui a été ouvert dans l’usine de la société à Greater Noida, en Inde. Le laboratoire est utilisé pour s’assurer que certaines décisions prises pour améliorer l’apparence, la sensation et le design des smartphones de OPPO peuvent résister à l’épreuve du temps. Par exemple, l’entreprise a dévoilé le OPPO F21 Pro avec un dos en similicuir Sunset Orange.

Pour trouver le matériau parfait pour cette coque arrière, OPPO a testé plusieurs milliers de textures différentes. Sur les milliers testés, 6 ont fait l’affaire et ont été envoyés à l’étude de marché pour une étude plus approfondie. Et sur ces 6, c’est une texture de cuir à grain litchi qui a été sélectionnée. Outre le temps nécessaire pour trouver le matériau parfait, OPPO a dû mettre au point le processus de fabrication utilisé pour construire le F21 Pro avec le dos en similicuir « Sunset Orange ».

Pour tester la durabilité du matériau en fibre de verre-cuir utilisé pour le panneau arrière, OPPO l’a frotté 5 000 fois avec un tampon imbibé d’alcool, 10 000 fois avec une gomme en caoutchouc et 200 000 fois avec un morceau de jean. Ces tests sont effectués pour s’assurer que les matériaux du smartphone peuvent résister à des années d’usure quotidienne et d’accidents. Non seulement le laboratoire recueille des données sur la quantité d’usure qu’un smartphone peut supporter avant de se briser, mais OPPO apprend également ce qui cause des dommages cosmétiques sur le smartphone.

Le test du similicuir est spécifique à la série OPPO F21 uniquement, tandis que certains des autres tests mentionnés dans la suite de cet article sont utilisés sur tous les smartphones de la marque chinoise. Les caméras arrière de OPPO sont testées à l’aide d’un anneau de lumières RVB qui sert à tester les caméras arrière pour s’assurer qu’elles ont une durée de vie de plus de 50 000 heures.

Un test de chute est également effectué, mais à une distance de 1 mètre au lieu de la chute de 0,8 mètre qui est la norme dans l’industrie. Les tests de chute consistent en des chutes sur les 6 côtés, les 8 coins et les 12 bords, 12 à 24 fois au total. Et le tout dernier test est constitué de trois chutes de 1,5 mètre.

Des tests de chute non négligeables

Pour vérifier les dommages causés au corps du smartphone par des chutes sur une surface abrasive, OPPO fait tomber ses smartphones sur du papier de verre sur une courte distance sans utiliser de protection d’écran ou d’étui. Pour simuler d’autres chutes, les smartphones sont placés dans des boîtiers d’un mètre qui tournent à 3,5 tours par minute. Après 150 tours, l’usure du smartphones due à la rotation est égale à 150 chutes d’un mètre.

Vient ensuite le test de résistance à la pluie, OPPO visant un indice de résistance à l’eau de IPX4, ce qui signifie que le smartphone résiste aux éclaboussures d’eau de toutes directions. Le « X » signifie qu’il n’y a pas de classement de résistance à la poussière. Pour obtenir cette note IPX4, OPPO simule une forte pluie en plaçant les appareils sous une pluie simulée à un taux de 10 litres par minute, tombant à 75°.

Les smartphones sont ensuite plongés dans 20 cm d’eau pendant 30 secondes, puis essuyés. Au bout de trois jours, OPPO démonte l’appareil testé pour s’assurer qu’aucune eau n’est entrée en contact avec les composants internes entrainant une corrosion. L’humidité peut également endommager les smartphones, c’est pourquoi les smartphones sont placés dans une chambre pendant 14 jours, avec le courant coupé et allumé. L’humidité relative est de 95 % et la température de 65 °C.

L’eau salée étant plus corrosive que l’eau ordinaire, les smartphones de OPPO sont aspergés d’eau composée de 5 % de sel et maintenus dans un environnement humide avec une humidité relative de 95 % et une température de – 10 °C. Pour réussir ce test, le smartphone doit rester entièrement fonctionnel et ne présenter aucun signe de dommage externe.

Un test de choc thermique

OPPO effectue son test de choc thermique pendant 300 heures, soit quatre fois plus longtemps que la norme industrielle de 75 heures. Ce test vérifie si le smartphone peut continuer à fonctionner après avoir été exposé à des températures allant de 75 °C à – 4 °C. Et la série OPPO F21 doit passer le test de la sueur, qui consiste à envelopper le smartphone dans un tissu imbibé de sueur artificielle pendant 24 heures.

Les consommateurs conservant leur smartphone pendant trois ans et plus de nos jours (contre deux ans auparavant), les fabricants doivent s’assurer que leurs smartphones peuvent être manipulés aussi longtemps.