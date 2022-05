S’il règle en maître, les ventes d’iPad ont connu une baisse

Dans la foulée des derniers rapports trimestriels sur le marché des smartphones, les chiffres des ventes mondiales de tablettes pour la période de janvier à mars 2022 ont également été publiés et ils sont quelque peu contradictoires.

En effet, deux cabinets d’études différents ont décidé de publier leurs dernières données à peu près en même temps, classant les mêmes entreprises dans les quatre premières positions, tout en étant en désaccord, voire en fort désaccord, sur quelques éléments clés.

Tout d’abord, Strategy Analytics estime qu’Apple a expédié 15,8 millions d’iPad au cours du premier trimestre de cette année, alors que ce chiffre tombe à « seulement » 12,1 millions d’unités selon l’IDC. Quoi qu’il en soit, le géant technologique de Cupertino a régné en maître parmi les plus grands vendeurs de tablettes au monde (une fois de plus) et, curieusement, les deux sociétés estiment que les ventes d’iPad ont connu une baisse analogue entre le premier trimestre 2021 et la même période 2022.

Strategy Analytics affirme que les résultats d’Apple en matière d’expéditions se sont en fait améliorés par rapport aux trois derniers mois de l’année dernière, ce qui serait très inhabituel et résulterait en grande partie de contraintes d’approvisionnement qui n’étaient pas aussi graves au début de 2022.

Avec des ventes globales de tablettes en baisse entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, il n’est pas vraiment choquant de voir le leader du marché perdre 5 ou 6 % de parts de marché, mais au moins une autre société a réussi à augmenter ses chiffres dans le même laps de temps.

Selon Strategy Analytics, il s’agit de Microsoft, qui se classe au cinquième rang derrière Lenovo, tandis que l’IDC pense que les médaillés d’argent et de bronze Samsung et Amazon ont été les plus grands gagnants du secteur. Il est intéressant de noter que l’IDC classe Huawei plutôt que Microsoft à la cinquième place, l’énorme déclin de Lenovo d’une année sur l’autre étant l’un des rares points sur lesquels les deux cabinets d’études sont d’accord.

Un marché en souffrance

L’autre élément est que le marché souffre après avoir reçu un énorme coup de pouce et surtout inattendu aux premiers stades de la pandémie de coronavirus. Certes, les chiffres de vente restent supérieurs aux « niveaux pré-pandémie » du secteur, et avec de plus en plus de grandes marques comme Xiaomi, Nokia, Honor et OPPO qui se tournent ou augmentent leur attention vers les tablettes Android à bas prix avec de bonnes spécifications, la récente hémorragie pourrait s’arrêter relativement vite.

D’ailleurs, les tablettes Android ne se portent pas aussi bien qu’avant, tombant à un nouveau plancher historique de part de marché d’environ 50 %.