Google dévoile le programme complet de sa I/O 2022

L’événement I/O de Google pour 2022, qui aura lieu les 11 et 12 mai à l’amphithéâtre Shoreline, va bientôt ouvrir ses portes, et la société vient de publier un calendrier avec la liste des keynotes et des sessions qu’il comprendra, comme le rapporte XDA Developers.

En général, les annonces concernant les développeurs sont les plus nombreuses lors de l’événement I/O de Google, mais nous attendons également des informations intéressantes pour les passionnés et les consommateurs.

Sundar Pichai, le PDG de Google, brisera la glace et ouvrira l’événement avec une « Google I/O keynote » à 10 heures, heure locale, soit 16 heures en France. Au cours de cette keynote, vous pouvez vous attendre à entendre des annonces sur certains des services de Google, la santé, les projets sur l’écologie, la vie privée, ainsi que les nouveaux plans actuels et futurs de l’entreprise.

Le bruit court que nous pourrions également assister à l’annonce du smartphone Pixel abordable, le Pixel 6a. Il est également possible que soit annoncée la très attendue Pixel Watch, sur laquelle un Redditor a réussi à mettre la main tout récemment.

Bien sûr, Google étant une entreprise fortement investie dans l’IA, nous pouvons également nous attendre à des annonces d’appareils connectés et à des améliorations concernant Google Assistant. Cet esprit comprend de nouvelles enceintes connectées et tout type de dispositifs destinés à votre maison.

Des news sur Android 13 et Wear OS

Une fois que la partie de l’événement plus grand public et orientée vers les consommateurs est terminée, la prochaine étape est la keynote des développeurs et « What’s new in Android ». C’est à ce moment-là que nous nous attendons à entendre des nouvelles sur Android 13 et Wear OS.

Tout ce qui suivra concernera principalement les développeurs, notamment les outils de la réalité augmentée, l’IA et l’apprentissage automatique, Chrome OS, etc. Le calendrier montre également des parties dédiées qui seront centrées sur « Les nouveautés de Google Play », « Un chemin vers un monde sans mots de passe », « Les nouveautés de Google Play » et « Les nouveautés de la plateforme Web ».