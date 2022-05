HP pourrait se lancer dans le secteur des ordinateurs portables pliables

Le marché des smartphones pliables commence enfin à prendre de la vitesse, même si les consommateurs restent sceptiques quant à la durabilité de ces écrans flexibles. Les smartphones ne sont toutefois pas le seul type de gadget grand public à pouvoir bénéficier de la technologie de changement de forme qui permet, entre autres, de plier les appareils pour les rendre plus compacts.

De nombreuses entreprises ont exploré les concepts de tablettes et d’ordinateurs portables pliables, mais les enjeux sont plus importants pour ces catégories d’appareils que pour les smartphones. Cela n’empêche pas certains fabricants de PC, comme Lenovo et ASUS, de tâter le terrain, et il semble que HP va bientôt les rejoindre.

Les ordinateurs portables pliables ne sont pas inconnus, mais ils sont si rares qu’il n’y en a qu’un seul que vous pouvez réellement acheter en ce moment : le Lenovo Thinkpad X1 Fold. Ce modèle unique a été lancé en 2020 avec des spécifications qui étaient correctes à l’époque, notamment un processeur Intel Core i5-L16G7 et seulement 8 Go de RAM. L’ordinateur portable pliable est doté d’un écran de 13,3 pouces d’une résolution de 2 048 x 1 536 pixels (déplié) et a été un audacieux pionnier sur un marché qui était encore très incertain au moment du lancement de l’appareil.

Plus tôt cette année, ASUS s’est également attaqué à ce marché de niche, mais contrairement au concept ASUS Precog à double écran, le Zenbook 17 Fold OLED sera bientôt disponible à la vente. Le modèle aura de nombreuses spécifications, comme un écran plus grand de 17,3 pouces de 2560 x 1920 (toujours 4:3), un Intel Core i7-1250U de la génération actuelle, et 16 Go de mémoire LPDDR5. Lorsqu’il est plié, l’ordinateur offre deux écrans de 12,5 pouces de 1 920 x 1 280 pixels dans un grand rapport d’aspect 3:2.

Selon un rapport industriel de The Elec, HP a passé une commande pour de grands écrans pliables de 17 pouces qui surpassent ASUS en termes de densité de pixels. Les panneaux flexibles auraient une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels, ce qui le place à un ratio plus standard 16:9. Cela signifie toutefois que l’ordinateur portable se repliera sur deux écrans de 11 pouces avec une résolution plus carrée de 2 160 x 1 920 pixels (soit un rapport d’aspect d’environ 4:3.59).

Prévu pour 2023

Malheureusement, le rapport est maigre sur d’autres détails, y compris les spécifications de la machine. Il serait toutefois choquant que HP n’équipe pas le modèle de composants haut de gamme, puisqu’il tentera de concurrencer le Zenbook 17 Fold OLED de ASUS. L’entreprise arrivera toutefois tard dans le secteur par rapport à ASUS, le lancement du présumé modèle étant prévu plus tard cette année ou au début de 2023.

Cette fuite soulève la même question que celle posée par le Lenovo Thinkpad X1 Fold et le Zenbook 17 Fold OLED lorsqu’ils ont fait leurs débuts : les ordinateurs portables pliables sont-ils vraiment nécessaires ? Ou mieux encore, sommes-nous déjà à un moment où nous pouvons faire confiance à la durabilité des écrans pliables, en particulier les grands écrans comme celui-ci, avec un ordinateur sur lequel nous comptons pour notre vie quotidienne et notre travail ? Bien sûr, nous ne connaîtrons jamais vraiment les réponses tant que les fabricants ne commenceront pas à fabriquer des ordinateurs portables pliables et que les consommateurs ne commenceront pas à les acheter.

ASUS et HP prennent donc de gros risques commerciaux en tâtant le terrain, surtout en cette période d’incertitude pour le marché des PC.