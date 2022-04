La fonctionnalité Dress Up de Snapchat offre une expérience de shopping virtuel !

La nouvelle fonctionnalité Dress Up de Snapchat va rendre possible le shopping virtuel en ligne. La société d’applications a confirmé cette nouvelle amélioration de la réalité augmentée (RA) lors de son événement annuel Creator Summit 2022, qui s’est déroulé le jeudi 28 avril. Que peut-on attendre de cette amélioration de la RA ?

Instagram, Facebook, Pinterest et d’autres géants de la tech ont essayé de réaliser l’expérience virtuelle parfaite d’achat en ligne. Cependant, leurs versions sont encore limitées. Aujourd’hui, Snapchat veut proposer une fonctionnalité de shopping AR plus ambitieuse, différente du catalogue d’achat commun de Facebook et d’autres plateformes en ligne.

Selon le dernier article de The Verge, la nouvelle fonctionnalité Dress Up de Snapchat propose un hub dans l’application qui fait office de centre commercial virtuel.

Une fois que vous aurez visité le centre commercial virtuel, vous pourrez utiliser les lens AR de l’application pour prendre des photos des articles disponibles. Vous pouvez utiliser les filtres pour voir comment les versions virtuelles des vêtements et autres produits vous vont.

« Il ne s’agit pas seulement d’un onglet de shopping avec un flux de produits. Maintenant, il y a un cas d’utilisation utilitaire vraiment essentiel que nous nous efforçons également de promouvoir », a déclaré Carolina Navas, responsable de la stratégie et du marketing produit de la RA de Snapchat.

Une croissance en augmentation

D’autre part, le hub Dress Up aura également une section pour les créateurs de contenu, permettant aux influenceurs de partager des conseils et des idées pour la mode.

La société travaille sur ce nouveau shopping AR depuis environ 18 mois. Cela montre simplement que Snapchat adopte désormais la tendance du shopping in-app. Selon TechCrunch, la croissance de Snapchat est désormais plus rapide que celle de Twitter et de Facebook. Les efforts de l’entreprise, comme le dernier hub Dress Up, lui permettent d’attirer davantage d’utilisateurs. Bien sûr, plus de consommateurs signifient plus de revenus. Les résultats financiers du dernier trimestre ont révélé que les bénéfices de Snapchat ont augmenté de plus de 20 %.