De nouveaux smartphones Sony Xperia seront lancés le 11 mai

Sony s’apprête à dévoiler la prochaine gamme de smartphones Xperia. La société a publié un teaser pour annoncer le lancement prochain le 11 mai. Il fait clairement allusion à l’arrivée du Xperia 1 IV, mais ce n’est pas le seul appareil attendu lors de l’événement. Selon les fuites, Sony pourrait également révéler des smartphones des séries Xperia 5 et Xperia 10 aux côtés du Xperia 1 IV.

En regardant de plus près le clip partagé, on peut constater que le Xperia 1 IV présente des bords épais en haut et en bas et un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté pour l’authentification. Ce design est analogue à celui du Sony Xperia 1 III qui a été lancé l’année dernière. Les rendus récemment divulgués racontent également la même histoire. D’après ces rendus, les côtés plus plats seront le seul facteur de différenciation du design du Xperia 1 IV.

Il n’y a pas de trou ou d’encoche en forme de goutte d’eau en haut, car la caméra frontale est placée dans le bord supérieur (Sony aime toujours le faire à l’ancienne). À l’arrière, il semble avoir une configuration à quatre caméras arrière, tandis que le côté inférieur contient une prise audio de 3,5 mm et un plateau pour carte SIM.

Le Sony Xperia 1 IV devrait être doté d’un écran OLED de 6,5 pouces. Il pourrait être livré avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, qui pourrait être associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage embarqué. Les détails du système de caméra n’ont pas encore fait surface sur la toile. Mais, les rendus indiquent que l’un des capteurs sera un objectif périscope dédié.

Xperia 5 IV & Xperia 10 IV

En février 2022, nous avons entendu des rumeurs sur le Xperia 5 IV qui devrait faire son apparition dans le prochain événement. La rumeur a suggéré l’inclusion du chipset Snapdragon 8 Gen 1, de triples caméras arrière et d’un écran OLED de 6,1 pouces. Outre ces deux smartphones, nous pourrions également voir le Xperia 10 IV, le successeur du Xperia 10 III. Cet appareil est censé être doté d’un écran de 6 pouces et d’une triple caméra arrière.

L’événement de lancement Sony Xperia le 11 mai commencera à 9 heures, heure française, et l’événement sera diffusé en direct, comme d’habitude.