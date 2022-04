Le Moto Edge 30 de Motorola est arrivé, et c’est un smartphone à un prix alléchant

Motorola est de retour sur le marché des smartphones de milieu de gamme avec une nouvelle offre très convaincante. Après le lancement de son fleuron, le Moto Edge X30, à la fin de l’année dernière en Chine, Motorola vient d’annoncer officiellement le lancement du Moto Edge 30, qui sera une version édulcorée de son aîné avec un chipset Snapdragon 700, un écran à 144 Hz, et plus encore.

Le Moto Edge 30 est analogue au Moto Edge 30 Pro à bien des égards. Cependant, Motorola a dû rogner sur quelques spécifications phares en raison du prix inférieur de l’appareil, qui est presque la moitié du prix du Edge 30 Pro. Ainsi, au lieu de l’écran Full HD+ de 6,7 pouces du Edge 30 Pro, le modèle standard est équipé d’un écran AMOLED plus petit de 6,5 pouces avec une résolution full HD+. Cependant, vous bénéficierez toujours de la prise en charge de la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, de la gamme de couleurs DCI P3 et du HDR10+ pour le panneau 10 bits.

À l’avant, on trouve une caméra frontale de 32 mégapixels dotée de la technologie de « pixel-binning ». L’arrière de l’appareil est équipé de trois caméras, dont un objectif principal de 50 mégapixels avec un mode All-Pixel AF et OIS, un objectif ultra-large de 50 mégapixels avec un FOV de 118 degrés et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Vous pourrez essayer des fonctions telles que le mode Portrait, la double capture, le Super Slow Motion, et plus encore.

Sous le capot, contrairement au Edge 30 Pro qui embarque le SoC Snapdragon 8 Gen 1, le Moto Edge 30 est livré avec un processeur Snapdragon 778G+, qui a été lancé comme une variante overclockée du chipset Snapdragon 778 5G de l’année dernière. Il est associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension. Malheureusement, l’appareil n’est pas non plus livré avec une prise audio de 3,5 mm.

En ce qui concerne la batterie, le Edge 30 embarque une batterie de 4 020 mAh avec un support de la charge rapide de 33 W, ce qui est beaucoup plus petit que la batterie de 4 800 mAh à l’intérieur de la variante Pro. De plus, l’appareil prend en charge la fonction « Ready For » de Motorola qui permet aux utilisateurs de mettre en mirroring de leur smartphone sur un appareil externe.

En outre, le Moto Edge 30 prend en charge la double carte SIM et la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, le NFC, l’USB Type-C, etc. En fait, Motorola affirme qu’il s’agit du smartphone 5G le plus fin, avec un poids de 6,79 mm. L’appareil est également certifié IP52 pour la résistance à l’eau et à la poussière et fonctionne sous Android 12 avec la surcouche My UX 3.0. Il est disponible en trois coloris (Meteor Grey, Aurora Green, Supermoon Silver) avec une finition dégradée.

Prix et disponibilité

Comme je l’ai mentionné au début de cet article, le prix de départ du Moto Edge 30 en Europe est de 449,99 €. Il est même disponible dès maintenant au prix de 399 euros.