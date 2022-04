by

La détection de la fibrillation auriculaire de Fitbit est arrivée et pourrait vous sauver la vie

La fonction de détection de la fibrillation auriculaire (AFib) de Fitbit est enfin disponible, suite à l’approbation de la FDA, et elle est sur le point de faire beaucoup de bien à ses utilisateurs. La fibrillation auriculaire est une maladie cardiaque qui se caractérise par un rythme cardiaque irrégulier, ce qui rend la personne beaucoup plus vulnérable aux accidents vasculaires cérébraux, aux crises cardiaques et à d’autres maladies cardiaques graves. Maintenant que votre appareil Fitbit est capable de détecter l’AFib, cette technologie pourrait bien vous sauver la vie.

L’AFib touche des millions de personnes dans le monde, mais elle est difficile à détecter à ses débuts en raison de l’absence générale de symptômes perceptibles avant que les symptômes graves ne prennent le dessus et menacent la vie des personnes concernées. Heureusement, la fonction de détection de la fibrillation auriculaire de Fitbit peut détecter les battements cardiaques irréguliers et alerter le porteur s’il présente des symptômes de fibrillation auriculaire.

Le déploiement de cette fonction a commencé cette semaine et se poursuivra au cours des prochaines semaines aux États-Unis. Actuellement, la fonction n’est disponible que dans une seule région, mais Fitbit a indiqué qu’il souhaitait l’étendre à d’autres régions, mais que cela prendrait du temps.

Une fois la fonctionnalité ajoutée à votre application Fitbit, vous serez averti si votre appareil détecte des problèmes de rythme cardiaque depuis l’onglet « Aujourd’hui » et « Découvrir » de votre application. La société a déclaré à 9to5Google qu’elle recommandait aux utilisateurs de Fitbit de consulter ces onglets quotidiennement pour suivre leur santé cardiaque et rester informés.

Fitbit prend soin de préciser que sa fonction de détection ne peut pas diagnostiquer une personne atteinte d’AFib, mais simplement recueillir des données sur les battements cardiaques et les avertir d’avoir une conversation avec leur médecin sur un éventuel diagnostic.

Pas encore disponible en France

La liste des appareils Fitbit qui prennent en charge la fonction AFib est la suivante :

Fitbit Charge 3

Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 5

Fitbit Inspire 2

Fitbit Luxe

Fitbit Sense

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa 3

Fitbit Versa Lite

Le logiciel à l’origine de la fonction de détection est simple à utiliser et ne nécessite pas les capteurs ECG relativement récents dont sont dotés les derniers appareils portables. Par conséquent, des appareils plus anciens, comme le Charge 3 et le Inspire 2, sont en mesure d’utiliser cette fonction. Pour pouvoir utiliser le détecteur de fibrillation auriculaire, assurez-vous que votre Fitbit dispose de la dernière mise à jour du micrologiciel.