La PlayStation 5 de Sony va prendre en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR)

À la fin du mois dernier, Sony a annoncé le déploiement de la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur sa console phare PlayStation 5. Aujourd’hui, la fonctionnalité VRR va enfin commencer à être disponible sur la console PlayStation 5 par une mise à jour OTA cette semaine. Elle permettra d’améliorer les performances visuelles de la PS5 et de réduire de nombreux problèmes afin d’offrir aux joueurs une expérience de jeu immersive.

Sony a annoncé le déploiement de la prise en charge du taux de rafraîchissement variable pour la PS5 par un article de blog officiel. La société s’est également exprimée sur Twitter pour partager la nouvelle et a mentionné que la mise à jour sera déployée mondialement pour la PS5 cette semaine. Vous pouvez consulter le tweet ci-joint juste en dessous.

Variable Refresh Rate support starts rolling out globally to PS5 players this week. Full details: https://t.co/8e4kbCH7Td pic.twitter.com/pIHiq7HEuO — PlayStation (@PlayStation) April 25, 2022

La fonctionnalité fonctionnera sur les téléviseurs et les écrans de PC compatibles avec la norme HDMI 2.1 VRR. « VRR synchronise dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec la sortie graphique de la console PS5. Cela améliore les performances visuelles des jeux PS5 en minimisant ou en éliminant les artefacts visuels, tels que les problèmes de cadence d’images. Dans de nombreux titres PS5, le gameplay est plus fluide, les scènes sont rendues de manière transparente, les graphiques sont plus nets et le décalage d’entrée est réduit », a écrit Hideaki Nishino, SVP de Sony, dans l’article sur le blog.

L’article énumère également certains des titres PS5 qui bénéficieront de la prise en charge du VRR dans les semaines à venir. Ces jeux incluent les versions PS5 de :

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Différents titres de Insomniac Games pris en charge

Par ailleurs, le directeur de la communauté d’Insomniac Games, James Stevenson, a cité le tweet de Sony et déclaré que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) sera déployée pour ses jeux sur PS5 « très » bientôt. La société a également révélé que les utilisateurs pourront appliquer le VRR aux jeux même s’ils ne prennent pas en charge la fonctionnalité. Cependant, la société prévient que les « résultats peuvent varier en fonction du téléviseur que vous utilisez, du jeu auquel vous jouez et du mode visuel que vous avez sélectionné pour un jeu particulier (s’il prend en charge plusieurs modes) ».

Maintenant, il convient de mentionner que les Xbox Series X et S de Microsoft prennent déjà en charge la fonctionnalité prête à l’emploi. Ainsi, avec cette mise à jour, Sony vise à mettre sa console de jeu phare au même niveau que sa concurrence. Une fois la mise à jour déployée, le support VRR sera activé automatiquement et pourra être désactivé depuis « Écran et vidéo » dans les paramètres du système.