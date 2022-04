Diablo Immortal arrive sur Android et iOS le 2 juin, la version PC sera lancée plus tard

Après avoir confirmé la sortie d’un jeu Warcraft sur mobile plus tôt cette année, Blizzard vient d’annoncer officiellement la sortie d’un nouveau titre Diablo sur iOS, Android et même PC.

Baptisé Diablo Immortal, le titre sortira sur iOS et Android le 2 juin et la version PC sera disponible à une date ultérieure.

Blizzard a récemment annoncé sur Twitter le « chapitre inédit de la saga Diablo » qui se déroule après les événements de Diablo II : Lord of Destruction. Diablo Immortal introduira de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues et du contenu supplémentaire pour que les joueurs puissent profiter du MMORPG free-to-play.

On June 2, Hell is everywhere. 📱 iOS & Android

On June 2, Hell is everywhere. 📱 iOS & Android

💻 PC Open Beta

“L’archange Tyrael est présumé mort, et l’humanité doit faire face aux conséquences de ses actes. Des fragments de la pierre mondiale brisée, encore imprégnés d’un grand pouvoir, souillent la terre. Les sbires de Diablo espèrent exploiter ce pouvoir pour permettre au Seigneur de la Terreur de revenir », peut-on lire dans la description du titre.

Selon Blizzard, les joueurs de Diablo Immortal pourront voyager à travers 8 zones d’expansion différentes qui auront leur propre style unique. Les développeurs ont confirmé qu’ils ajouteront d’autres zones et du contenu pour permettre aux joueurs d’explorer davantage le monde de Diablo Immortal.

Bientôt la version PC

Alors que le prochain titre sortira officiellement sur Android et iOS le 2 juin, la version PC de Diablo Immortal passera en bêta ouverte à la même date. De plus, lorsque la version PC arrivera finalement plus tard dans l’année, la progression et les achats des joueurs seront maintenus. De plus, les outils resteront les mêmes sur les versions mobile et PC du jeu, il y aura un support pour les contrôleurs, et plus encore.

Actuellement, si vous souhaitez essayer le titre dès son lancement, vous pouvez vous rendre sur le site officiel et vous préenregistrer pour Diablo Immortal.