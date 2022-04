Apple est en tête des ventes de smartphones reconditionnés en 2021

Un smartphone reconditionné est un appareil qui a été renvoyé au fabricant, testé pour évaluer son état interne et externe, et réparé pour avoir l’apparence, la sensation et les performances d’un appareil neuf. Il y a quelques jours, Samsung a ajouté les Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G et Galaxy S21 Ultra 5G à sa gamme de smartphones reconditionnés disponibles sur sa boutique en ligne.

Apple et Samsung font tous deux partie des fabricants de smartphones qui seront heureux de vous vendre un modèle reconditionné.

L’année dernière a été une année faste pour le marché des appareils reconditionnés, les ventes dans ce secteur ayant augmenté de 15 %, alors que les ventes de nouveaux téléphones n’ont augmenté que de 4,5 % en 2021. Ironiquement, l’augmentation de la demande des consommateurs pour des smartphones 5G a contribué à l’augmentation des ventes de modèles reconditionnés l’année dernière.

En effet, de nombreux clients souhaitaient passer à un smartphone 5G et certains ont dû recourir à une opération de reprise pour rendre une telle transaction financièrement réalisable. En acceptant ces transactions, les opérateurs ont fini par augmenter leur stock de smartphones qu’ils pouvaient recycler en tant que modèles remis à neuf.

Avec une pénurie mondiale de puces et d’autres composants, Counterpoint indique que certains revendeurs mondiaux connus pour vendre des appareils neufs proposent de plus en plus de smartphones reconditionnés afin de ne pas couler.

Apple suivi de Samsung

Les données de Counterpoint montrent que l’Amérique latine a connu la plus forte augmentation des ventes de téléphones reconditionnés d’une année sur l’autre, avec une hausse de 29 % l’an dernier. Le pays qui possède le deuxième plus grand marché de smartphones, l’Inde, arrive en deuxième position avec une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente. La Chine possède également le plus grand marché pour les téléphones reconditionnés, mais l’augmentation de ces revenus d’une année sur l’autre n’a été que de 10 %. Les États-Unis ont enregistré la troisième plus forte amélioration annuelle avec une hausse de 15 %.

Apple était la marque de smartphones la plus populaire sur le marché du reconditionné, suivie de Samsung. Apple et Samsung voyant les revenus augmenter pour leurs modèles phares, les opérateurs recueillent davantage de reprises avec lesquelles travailler. Selon Counterpoint, le marché secondaire des appareils remis à neuf permet aux consommateurs d’accéder à certains des modèles les plus populaires à des prix pouvant atteindre 60 % de réduction.