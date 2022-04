L’emballage de l’adaptateur secteur 35 W à double port USB-C d’Apple est dévoilé

Selon une publication Weibo de WHYLAB, il y aura cinq types différents d’adaptateurs d’alimentation pour répondre aux normes associées à différents pays (États-Unis, Inde, Europe et autres). Deux de ces adaptateurs utilisent un connecteur pliable pour économiser de l’espace en voyage ou en déplacement. Même si une puissance de 35 W n’est pas forcément une raison pour s’emballer, elle est suffisante pour recharger un iPhone et une Apple Watch en même temps avec cet adaptateur.

Au début du mois, nous vous avons entendu des informations selon lesquelles Apple avait publié une page d’assistance pour un adaptateur secteur à double port USB-C de 35 W qui n’a pas été annoncé . Et aussi rapidement que cette page de support a été mise en place par Apple, elle a été retirée. Quelques jours plus tard, de nouvelles informations sur l’accessoire ont fuité. Le chargeur devrait utiliser la technologie GaN (nitrure de gallium) qui génère moins de chaleur.