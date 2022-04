TSMC récoltera 17 milliards de dollars de revenus rien qu’avec Apple en 2022

Comme beaucoup d’entre vous le savent, TSMC est la plus grande fonderie indépendante au monde, et le plus grand client de l’entreprise est — sans surprise — Apple. Aujourd’hui, DigiTimes rapporte que TSMC livrera à Apple des puces d’une valeur de 17,07 milliards de dollars en 2022. Cela représente un gain de 23 % par rapport à 2021, année où TSMC a livré à Apple des puces d’une valeur de 13,84 milliards de dollars.

Les livraisons à Apple pour ses nouveaux appareils sont censées commencer au cours de la première quinzaine de juin. L’une des puces livrées pourrait être le A16 Bionic, qui sera utilisé avec certains des prochains iPhone de la série 14, plus précisément les modèles Pro.

Vous vous souvenez peut-être que l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré le mois dernier que seuls l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max pourraient être équipés de la nouvelle puce A16 Bionic en 4 nm ; les autres variantes non Pro pourraient être équipées de la puce A15 Bionic utilisée pour la série d’iPhone 13 et l’iPhone SE 3.

TSMC a récemment annoncé qu’elle commencerait à livrer des puces en 3 nm aux consommateurs l’année prochaine, les puces en 2 nm arrivant en 2026. En théorie, plus le nœud de processus est bas, plus le nombre de transistors qui entrent dans une puce est élevé, ce qui la rend plus puissante et/ou plus économe en énergie.

L’année dernière, Apple a commencé à livrer des appareils équipés de ses propres puces M. Le M1 comporte 16 milliards de transistors (contre 15 milliards pour le A15 Bionic) et est utilisé pour l’iPad Pro et l’iPad Air. Le M1 Pro est équipé de 33,7 milliards de transistors et on trouve 57 milliards de transistors dans le M1 Max.

TSMC a enregistré des revenus de 491,08 milliards de dollars

Le M1 Ultra à double matrice possède le plus grand nombre de transistors trouvés dans un chipset disponible dans le commerce, soit 114 milliards. Cette puce est la combinaison de deux puces M1 Max.

Les fonderies comme TSMC ne conçoivent pas de puces. Ils prennent des modèles produits par d’autres entreprises comme Apple et construisent les puces. L’autre jour, Morris Chang, fondateur de TSMC, a déclaré que les États-Unis disposaient des meilleurs designers de puces au monde. Outre Apple, d’autres entreprises technologiques de premier plan sont clientes de TSMC, notamment Qualcomm, Intel, NVIDIA et AMD.

Pour le premier trimestre 2022, TSMC a enregistré des revenus de 491,08 milliards de dollars et un bénéfice net de 202,73 milliards de dollars. La marge bénéficiaire était de 41,3 % et le bénéfice dilué par action s’est élevé à 7,82 dollars.