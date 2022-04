Le Vivo S15e est lancé en Chine avec un SoC Exynos 1080 et une charge rapide de 66 W

En plus du lancement de la série Vivo X80 en Chine cette semaine, Vivo a également lancé son Vivo S15e, un smartphone de milieu de gamme pour le marché chinois. L’appareil est équipé d’un écran à 90 Hz, d’un chipset Samsung Exynos, d’un système de charge rapide de 66 W, et plus encore.

Le Vivo S15e est un puissant smartphone, mais abordable, en Chine. Il arbore un écran AMOLED Full HD de 6,44 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et la technologie HDR10+. Il a une densité de pixels de 441 ppp et un ratio d’aspect de 20:9.

Il y a également une caméra frontale de 16 mégapixels logée à l’intérieur de l’encoche en forme de goutte d’eau — qui rappelle d’ancienne conception de smartphones. À l’arrière, l’appareil dispose d’une configuration à triple caméra, comprenant un objectif principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 13 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le Vivo S15e peut enregistrer des vidéos jusqu’à 4K à 30 fps et prend en charge des fonctionnalités telles que le mode Portrait de Nuit, Micro-Video 2.0, et plus encore.

Sous le capot, le Vivo S15e embarque le chipset Exynos 1080 de Samsung gravé en 5 nm, qui a été lancé en 2020. Il s’agit d’un SoC octa-core, contenant 4 cœurs ARM Cortex-A78 et 4 cœurs ARM Cortex-A55. Le processeur est couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. De plus, l’appareil est doté d’une fonction de RAM dynamique qui permet d’augmenter la RAM jusqu’à 4 Go.

Il y a également une batterie d’une capacité de 4 700 mAh avec un support pour la charge rapide de 66 W. En dehors de cela, le Vivo S15e est livré avec un capteur d’empreintes digitales à l’écran pour l’authentification biométrique et le support du Wi-Fi 802.11 ac et du Bluetooth 5.2. Il dispose également d’un port USB-C en bas de l’écran pour la recharge et le transfert de données.

Le Vivo S15e fonctionne sous OriginOS Ocean, une surcouche basée sur Android 12, en Chine et est disponible en trois coloris — Fluorite Black, Ice Crystal Blue et Rime Gold. Cependant, contrairement aux variantes noire et bleue, le modèle or a un panneau arrière à motifs. En outre, le Vivo S15e est équipé d’un système de refroidissement VC, de la prise en charge de la technologie de commutation multi-antennes, de Multi-Turbo 6.0, de la prise en charge de la 5G, etc.

Prix et disponibilité

Pour ce qui est du prix, le Vivo S15e est proposé à partir de 1 999 CNY pour la variante de base et jusqu’à 2 499 CNY pour le modèle haut de gamme. Découvrez ci-dessous le prix de chacune des variantes de stockage.

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 1 999 CNY (environ 290 euros)

8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 2 299 CNY (environ 330 euros)

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : 2 499 CNY (environ 360 euros)

L’appareil est désormais disponible sur le site officiel de Vivo en Chine. On ne sait pas actuellement si Vivo lancera cet appareil en France ou sur d’autres marchés mondiaux. Même si elle le fait, nous nous attendons à ce que la société le lance avec un nom différent.