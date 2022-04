Comment supprimer ou désactiver votre compte Twitter ?

Les avantages de Twitter sont indéniables. C’est un moyen pratique d’obtenir vos mèmes, les nouvelles du monde, et les informations les plus récentes de votre club favori en un seul endroit. En effet, Twitter est un endroit idéal pour obtenir des informations, participer à des conversations et passer des heures et des heures chaque jour à discuter avec des inconnus du monde entier en 280 caractères. Inutile de dire que si vous ne faites pas attention à la façon dont vous utilisez Twitter, il va vous faire perdre tout le temps libre que vous auriez pu passer à faire quelque chose de productif.

Et pour être un utilisateur actif de Twitter, il faut passer au crible un déluge quotidien de personnages toxiques. De plus, on ne peut pas nier le stress et l’anxiété que le rythme rapide du cycle des nouvelles de Twitter et la tension de débattre constamment des répliques peuvent apporter.

Que ce soit pour cette raison ou pour une autre raison, si vous vous demandez comment supprimer un compte Twitter, cet article est fait pour vous. Dans cet article, je vais vous montrer comment supprimer votre compte Twitter, une fois pour toutes. Rassurez-vous, si vous vous sentez vide et sans but après avoir fait cela, vous pouvez récupérer votre compte jusqu’à 30 jours après.

De plus, Elon Musk vient de mettre la main sur Twitter pour 44 milliards de dollars. Par coïncidence, vous pensez aussi que c’est le bon moment pour vous débarrasser de votre compte Twitter. Peut-être vaut-il mieux s’éloigner de tout cela et observer le chaos imminent depuis les coulisses. Ou peut-être que vous ne vous souciez pas de Musk, mais que vous pensez simplement qu’une pause de quelques jours vous ferait du bien.

Si penser à supprimer son compte Twitter est une bonne première étape, l’exécuter n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Je veux dire que si vous supprimez votre compte Twitter, vous perdrez tous vos tweets ainsi que les abonnées que vous avez acquis au fil des ans. C’est pourquoi, pour certaines personnes, il est plus logique de restreindre leur utilisation de Twitter plutôt que de supprimer le compte lui-même. En gardant cela à l’esprit, dans cet article, je vais vous montrer comment vous pouvez non seulement supprimer définitivement votre compte Twitter, mais aussi prendre certaines mesures pour contrôler votre Twitter mania.

Suppression définitive de votre compte Twitter

La suppression définitive de votre compte Twitter est assez simple en fait, comme vous allez le voir par vous-même. Notez que vous pouvez supprimer votre compte Twitter à partir de l’application et du site Web. Je vais vous présenter les deux processus afin que vous puissiez procéder à la suppression de votre compte Twitter quel que soit l’appareil que vous utilisez.

Remarque : Twitter utilise le mot “Désactiver” au lieu de “Supprimer”. Mais les deux signifient la même chose dans ce cas.

Suppression permanente de votre compte Twitter sur l’application

Tout d’abord, lancez l’application Twitter, puis appuyez sur l’icône de votre profil. Cliquez ensuite sur “Paramètres et confidentialité” Cliquez maintenant sur l’onglet “Votre compte” et faites défiler vers le bas pour trouver l’option ” Désactiver le compte “. Cliquez dessus Sur cette page, Twitter vous montrera quelques informations concernant le processus que vous pouvez lire si vous le souhaitez. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton rouge “Désactiver”. Saisissez à nouveau votre mot de passe et appuyez sur le bouton “Désactiver” pour terminer le processus

Suppression permanente de votre compte Twitter sur le Web

Allez sur Twitter et connectez-vous avec vos informations d’identification. Cliquez ensuite sur l’icône de votre profil, puis sur “Paramètres et confidentialité” Dans l’onglet “Compte”, faites défiler la page pour trouver l’option “Désactiver votre compte” et cliquez dessus Là encore, Twitter vous donnera des informations pertinentes que vous pourrez lire. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton “Désactiver” Vous serez invité à saisir votre mot de passe. Saisissez à nouveau votre mot de passe et cliquez sur le bouton Désactiver pour autoriser la suppression du compte

Que vous utilisiez l’application ou le site Web, le résultat sera le même. Notez que Twitter vous accorde un délai de grâce de 30 jours avant que votre compte ne soit définitivement supprimé. Si vous changez d’avis, il vous suffit de vous reconnecter à votre compte Twitter comme vous le faites habituellement pour que le processus de suppression s’arrête.

Comme tout autre réseau social, Twitter peut beaucoup vous aider si vous savez comment utiliser le service. Cependant, au lieu d’utiliser un service de manière productive, la plupart d’entre nous passent des heures et des heures à simplement perdre du temps. Si vous êtes tombé dans ce piège, sachez que les services Temps d’écran et Bien-être numérique respectivement sur iOS et Android peuvent vous aide.