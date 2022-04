Apple travaillerait sur un iMac équipé d’une puce M3, mais également un iMac Pro

Elle fonctionnera comme Garmin inReach Explorer et SPOT, des communicateurs par satellite portatifs qui présentent des caractéristiques analogues. Apple travaillerait avec son partenaire satellite Globalstar Inc. pour cette fonctionnalité. Étant donné qu’Apple doit lancer trois variantes de l’Apple Watch Series 8, il y a des chances qu’au moins l’une d’entre elles prenne en charge cette fonctionnalité.

Ces projets s’ajoutent à une série d’appareils Mac pour cette année, qui comprendront probablement le MacBook Pro d’entrée de gamme avec la puce M2, un nouveau MacBook Air avec la puce M2, deux Mac mini, et un MacBook Pro de 14 et 16 pouces respectivement avec les puces M2 Pro et M2 Max.