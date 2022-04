Meta lancera sa nouvelle boutique physique au début du mois de mai

by

La société mère de Facebook, Meta, se lance dans la vente directe de matériel informatique avec sa propre boutique physique, qui sera inaugurée le mois prochain. La société a fixé au 9 mai l’ouverture officielle du Meta Store, qui sera situé sur son campus de Burlingame, en Californie.

La vitrine sera non seulement l’occasion pour les consommateurs d’acheter des produits Meta, mais aussi de tester certains articles technologiques de réalité virtuelle. Ces produits comprennent les visiophones de Meta, appelés Portal, la gamme de casques VR de la société, Quest et Quest 2, et sa collaboration avec Ray-Ban pour les lunettes connectées, appelées Ray-Ban Stories. Ces dernières ne seront pas disponibles à la vente en boutique, mais les personnes intéressées pourront les acheter en ligne dans la future boutique de Meta.

Chaque produit Meta disposera d’une zone de démonstration que les consommateurs pourront tester à leur guise avec l’aide d’un professionnel du Meta Store. Les casques VR Quest 2 proposeront des jeux téléchargés à essayer, comme Real VR Fishing, GOLF+, Supernatural et le très apprécié Beat Saber. Les personnes qui choisissent de participer à une version bêta du Quest 2 pourront même ramener chez elles un clip de réalité mixte de 30 secondes sur leur passage dans le casque.

Les participants à la boutique Meta trouveront également une section de démonstration pour les lunettes connectées Ray-Ban Stories afin que les acheteurs intéressés puissent essayer différents styles à leur goût et tester également ses différentes fonctionnalités, comme la capture et le partage de vidéos. Les consommateurs pourront également tester le concept de visiophone Portal en effectuant des appels vidéo avec un associé du Store dans une zone de démonstration Portal spécifique.

Cette initiative intervient moins de quatre ans après la première poussée d’Amazon dans la conceptualisation de boutiques physiques, qui compte désormais 30 magasins aux États-Unis, et au moment où Google se prépare à poursuivre ses propres efforts dans ce domaine. Google a ouvert sa propre boutique en mai de l’année dernière après de nombreux efforts pop-up, avec pour principal objectif de promouvoir les produits Nest, Fitbit et Pixel.

Bien qu’il s’agisse d’une première pour Meta, la société s’est déjà vue dans des magasins tels que Best Buy, comme en témoigne le partenariat conclu pour présenter et faire la démonstration des casques VR de la société, ainsi que les évidentes Ray-Ban Stories disponibles dans les boutiques Ray-Ban. Mais le principal moteur à la surface de tout cela est la poussée toujours optimiste de Meta dans le plaidoyer pour l’adoption de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des capacités XR pour des considérations généralisées du Métaverse.

Un showroom

La vitrine de Meta ne sera toutefois pas une attraction massive de type Apple Store. La société a indiqué qu’il s’agira d’un magasin de 144 m² situé autour du siège de Reality Labs de Meta et qu’il sera ouvert de 11 heures à 18 heures du lundi au vendredi. Son emplacement aidera la société dans ses efforts pour étendre les chaînes de boutiques physiques à travers les États-Unis, comme l’explique Martin Gilliard, responsable des magasins de Meta, dans une déclaration. Pour Gilliard, la principale importance est « l’opportunité d’expérimenter et de garder l’expérience du client au cœur de notre développement ».

Alors qu’un magasin physique peut sembler aller à l’encontre de la toute nouvelle personnalité numérisée de Meta, un article du New York Times daté du 5 novembre 2021 prouve que les efforts de la société sont principalement en anticipation de ce qu’elle considère comme l’avenir. Pour l’instant, il n’y a pas de véritable projet de lancement de produit que Meta pourrait présenter au magasin dans les prochains mois, ce qui amène à se demander pourquoi maintenant. La boutique Meta servira simplement de passerelle pour les personnes potentiellement intéressées par ces efforts, en permettant aux consommateurs de mieux comprendre comment le Métaverse fonctionnera et comment Meta elle-même se battra pour être à l’avant-garde de cet effort grâce à du matériel intelligent.