Le Pixel 6 Pro était apparemment censé avoir la reconnaissance faciale au lancement

La série de smartphones Pixel 6 est incontestablement la gamme de smartphones Pixel la plus impressionnante à ce jour, offrant des prix compétitifs, un chipset Tensor semi-personnalisé, et de superbes spécifications sur le papier.

Le flagship Google Pixel 6 Pro devait initialement être lancé avec une option d’accès sécurisé de reconnaissance faciale, mais Google l’a retiré de la liste des fonctionnalités de lancement peu de temps avant la sortie du téléphone, rapporte 9to5Mac, citant des sources initiées.

La reconnaissance faciale peut encore être, euh, déverrouillé, jeu de mots, avec une future mise à jour logicielle du Pixel 6 Pro, poursuit le rapport, car il ne nécessite que la caméra frontale pour fonctionner. Le Pixel 6 Pro dispose d’une meilleure caméra de 11 mégapixels à l’avant, contre une caméra de 8 mégapixels sur le Pixel 6.

Il n’y a pas de radar Soli ou de caméra infrarouge comme sur le Pixel 4, ni d’illuminateur de points comme sur les iPhone d’Apple avec la technologie Face ID, donc Google se fierait uniquement au matériel de la caméra pour la fonction de reconnaissance faciale du Pixel 6 Pro.

Pas pour le Pixel 6

Apparemment, celui de 8 mégapixels sur le Pixel 6 ne serait tout simplement pas suffisant, malgré le fait que presque personne ne peut faire la reconnaissance faciale et la photographie computationnelle mieux que Google. Quoi qu’il en soit, Google avait la capacité de « reconnaissance faciale et des empreintes digitales » répertoriée dans plusieurs documents marketing à l’étranger, imprimés et en ligne, avant de retirer toute mention à ce sujet plus tard.

Cependant, l’option de reconnaissance faciale arrivera probablement avec la prochaine mise à jour trimestrielle du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, ce qui signifie que vous pourriez être en mesure d’avoir un autre accès biométrique sécurisé à votre smartphone phare de Google cet été.