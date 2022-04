La Google Pixel Watch dévoilée se mesure à l’Apple Watch et à une Samsung Galaxy Watch

Après que la Google Pixel Watch s’est retrouvée dans un restaurant par inadvertance, tagtech414, un Redditor, qui prétend être la source originale de la fuite de la Pixel Watch, a réussi à la placer sur une table et un poignet pour la mesurer à la concurrence directe.

La Google Pixel Watch est largement attendue pour être dévoilée lors de la conférence I/O au mois de mai, ce qui explique en partie pourquoi elle a commencé à apparaître dans les fuites et les rumeurs si souvent. Ses spécifications peuvent inclure un chipset maison, des capteurs de surveillance de la fréquence cardiaque, et toutes les fonctionnalités phares que Google peut offrir comme les cartes et la navigation.

Quant au prix, la Pixel Watch devrait être vendue entre 300 et 350 dollars, mais nous devrions en savoir plus à l’approche de sa sortie à l’automne. Pour l’instant, ce que nous avons, c’est le design présumé de la Pixel Watch, rappelant une Pebble et plutôt minimaliste par rapport à la Galaxy Watch de Samsung et même à l’Apple Watch.

Le Redditor a organisé une session Ask Me Anything (AMA) au sujet de la Google Pixel Watch en sa possession et a anticipé certaines des questions pressantes en répondant avec ce qui suit :

Mon pote est celui qui a trouvé la montre. Il est barman dans le restaurant où elle a été laissée. Ils l’ont gardée pendant quelques semaines en espérant que les personnes qui l’avaient laissée reviendraient, mais cela ne s’est jamais produit. Il me l’a donnée parce que je suis un geek, alors il m’a laissé m’en occuper La raison pour laquelle les bracelets ne sont pas attachés sur les photos est simple : mon ami a oublié de me les donner avec la montre. Ils étaient emballés séparément et il a oublié de les apporter, il m’a donc envoyé des photos d’eux pour l’article (remarquez que le fond est différent). Je les obtiendrai à un moment donné et je posterai une image de l’ensemble du paquet. Il n’y avait pas de chargeur, et la batterie est morte. L’image avec le logo « G » a été prise par mon ami le jour où il l’a trouvé. Il avait une petite quantité de charge à ce moment-là, mais n’a démarré que sur cet écran, ce qui laisse supposer qu’il n’y a pas de système d’exploitation complet chargé

Comme le montrent les photos, une couronne physique se trouve entre deux boutons sur le côté de la montre. Si cela ressemble à la Galaxy Watch 4 de Samsung, les deux boutons pourraient être utilisés pour allumer ou éteindre la montre, revenir à l’écran d’accueil, ou même comme un raccourci pour faire apparaître les applications récemment utilisées.

Un lancement à la Google I/O ?

Pendant ce temps, le petit trou à côté de la couronne pourrait être un microphone ou peut-être un capteur altimétrique utilisé pour suivre la montée des escaliers. En outre, les quatre broches sur le côté de la montre peuvent être utilisées à des fins de test et peuvent ne pas apparaître sur le modèle final.

Le dessous de la montre présente un cadre noir avec ce qui semble être un capteur de suivi de santé de forme ovale au centre. Le dessous de la montre est lisse au toucher, notant qu’il « semble métallique, mais donne l’impression d’être recouvert de verre », un peu comme le support en verre de l’Apple Watch.

Il y a tellement de questions laissées sans réponse ici, et alors que les circonstances entourant la découverte de la montre ne seront peut-être jamais entièrement éclaircies, au moins les caractéristiques de la montre réelle le seront. Jusqu’à présent, nous savons que Google appellera l’appareil la Pixel Watch (énorme surprise), et nous découvrirons probablement encore plus de détails lors de la Google I/O du mois prochain.