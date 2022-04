Apple dévoile un chargeur USB-C double port de 35 W, puis le retire

Apple a accidentellement divulgué un document d’assistance qui a été brièvement publié sur son site Web. Repéré par 9to5Mac, le document a révélé qu’Apple travaille sur un nouvel adaptateur secteur USB-C à double port de 35 W. On ne sait pas quand Apple prévoit de commercialiser cet accessoire, mais le document de support indique clairement qu’il existe bel et bien.

Le chargeur utilise peut-être la technologie GaN (nitrure de gallium), bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans le document de support. Cette technologie est connue pour générer moins de chaleur, ce qui signifie que les fabricants peuvent comprimer les composants sans craindre de provoquer un incendie. Cela pourrait conduire à des accessoires de charge plus petits. L’année dernière, Digitimes a rapporté qu’Apple travaillait sur des chargeurs GaN avec des ports UBC-C.

Les chargeurs GaN sont disponibles et sont plus petits et plus rapides que les chargeurs USB-C qu’Apple vend pour l’iPhone. Typique d’Apple, le document d’assistance met un point d’honneur à indiquer que le chargeur sera livré sans câble USB-C. Le document a été rapidement retiré peu de temps après sa mise en ligne. Le mois dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International a tweeté « qu’Apple pourrait sortir son prochain chargeur GaN en 2022, qui supportera environ 30W et aura un nouveau facteur de forme ».

Le document indique : « Utilisez l’adaptateur d’alimentation Apple 35W à double port USB-C et un câble USB-C (non inclus) pour charger votre appareil. Connectez un câble USB-C à l’un ou l’autre des ports de l’adaptateur secteur, allongez les broches électriques (si nécessaire), puis branchez fermement l’adaptateur secteur dans la prise de courant. Assurez-vous que la prise de courant est facilement accessible pour la déconnexion. Connectez l’autre extrémité du câble à votre appareil ».

Une grosse capacité de charge

Notez que ce dispositif offrirait 35W au total, et non 35W par port. Avec une puissance de 35W, l’appareil serait capable de charger deux iPhone simultanément, un iPhone et une Apple Watch, ou d’autres combinaisons d’appareils Apple. La vitesse la plus rapide à laquelle un iPhone 13 Pro Max peut se charger est de 27 W ; avec 35 W, vous pouvez donc charger rapidement le modèle d’iPhone haut de gamme et charger rapidement l’Apple Watch qui peut effectuer cette tâche à 5 W.

Apple n’a pas encore sorti de chargeur à double port. Et d’ailleurs, l’accessoire prendra également en charge la technologie USB-C Power Delivery.