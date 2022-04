iPhone 14 : un rendu montre une caméra faciale dans un poinçon, une caméra arrière plus grande

Apple envisage une refonte de la disposition des caméras pour les nouveaux smartphones de son dernier iPhone 14, et c’est ce qui est confirmé par de nouveaux rendus. La dernière spéculation précise qu’il examine le nouveau design en forme de pilule pour la caméra frontale et la même disposition de la caméra arrière, mais avec une structure plus grande.

L’iPhone 14 d’Apple a reçu un nouveau rendu de Ian Zelbo. Le designer a déclaré que le nouveau rendu qu’il a mis en ligne se base sur des fichiers de CAO qui mettent en lumière le design unique de l’iPhone 14, qui est un look sensiblement nouveau pour le smartphone d’Apple. Les nouveaux rendus de CAO apportent un regard plus approfondi sur le possible design de l’appareil, notamment sur la disposition de la caméra.

Notez que ce rendu n’est pas un design confirmé du nouvel iPhone 14, mais une spéculation sur sa possible apparence.

According to dimensions from CAD files, this is the iPhone 14 Pro’s front compared to the iPhone 13 Pro. Bezels are ~20% thinner, and the hole punch is *not* small. Renders coming soon! https://t.co/qjgYoa0aL2 pic.twitter.com/A7Wgz7byCf —ian (@ianzelbo) April 15, 2022

Le rendu offre un changement sur ses bords d’écran, notamment avec la caméra frontale. Selon Zelbo, Apple a rendu les biseaux plus fins de 20 % par rapport à l’iPhone 13, et sa nouvelle caméra frontale aura un design en forme de pilule et son capteur Face ID.

Zelbo a ajouté que de nombreux rendus apportent son design pour l’appareil, et il y a eu de multiples revendications sur un design spécifique, qui selon lui sera le look de l’iPhone 14 en septembre. Le designer a ajouté qu’il n’y aurait pas de changements significatifs dans le design de l’iPhone 14, mais qu’il se concentrerait sur les nouvelles dispositions de la caméra.

La caméra arrière devient légèrement plus proéminente

L’iPhone 14 ne fera l’objet d’aucune révélation de design ni d’aucune révélation de la part d’Apple, la société étant réputée pour attendre la dernière seconde pour toute information sur son appareil. Elle attend peut-être son événement annuel d’automne en septembre ou octobre, d’autant plus que c’est à la même période qu’Apple a révélé ses nouveaux iPhone ces deux dernières années.

Comme les précédents iPhone, le prochain iPhone 14 a fait l’objet de nombreuses fuites et spéculations, bien qu’Apple n’ait rien dit à ce sujet. L’une des fuites les plus célèbres concerne le maintien de la caméra de 48 mégapixels, qui ne subira aucun changement significatif, à l’exception de son projet d’intégrer des capteurs plus grands, ce qui corrobore le précédent rendu. D’autres rumeurs bizarres font état d’une capacité de connectivité par satellite de l’appareil.