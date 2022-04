L’application Passer à Android de Google facilite le passage d’un iPhone à Android

Nous savions depuis un certain temps que Google travaillait sur une application Passer à Android destinée spécifiquement aux utilisateurs d’iPhone, et au début du mois, cette application a été repérée dans l’App Store.

Cependant, le géant de la recherche basé à Mountain View n’a pas dit la moindre chose à ce sujet au début. Cette semaine, tout change, puisque la société a lancé un site Web dédié à l’application et a confirmé que le déploiement a commencé.

L’application Passer à Android est censée rendre le passage de l’iPhone à Android plus simple et plus pratique en déplaçant automatiquement les messages, les contacts, les photos, les vidéos et les applications.

Bien sûr, c’est la migration des applications qui pose un défi particulier.

« Presque toutes les applications que vous utilisez et aimez sont également disponibles sur Android, ainsi que des milliers d’autres qui sont exclusivement disponibles dans le Play store. Vous pourrez donc continuer à utiliser toutes les applications étonnantes que vous utilisez aujourd’hui, et en découvrir de nouvelles que vous ne connaissiez pas ! », explique Google.

Déplacer toutes les données en toute transparence

« La plupart des apps disponibles gratuitement se déplaceront lorsque vous utiliserez un câble pour transférer vos données. Pour les apps que vous avez achetées sur votre iPhone, nous vous recommandons de contacter le développeur de l’application pour voir ce qu’il propose aux clients qui passent à un nouvel appareil ».

Inutile de dire que iMessage sera désactivé, mais Google conseille aux utilisateurs de désactiver cette application avant d’entamer la bascule afin d’être sûrs de recevoir les SMS standard sur votre appareil Android.

Quant à WhatsApp, toutes les données sont automatiquement migrées vers Android. « Désormais, vous pouvez également emporter votre historique WhatsApp avec vous. Lorsque vous y êtes invité pendant le processus de transfert, scannez un QR code sur votre iPhone pour lancer WhatsApp. Vous pourrez ainsi transférer tous vos souvenirs, photos, messages vocaux et autres sur votre nouvel Android. Nous travaillons avec d’autres développeurs d’applications pour vous offrir des expériences analogues », indique Google.