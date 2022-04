Telegram ajoute la prise en charge des sons de notifications personnalisés

Le mois dernier, Telegram a introduit sur sa plateforme un nouveau gestionnaire de téléchargements et un support pour les applications de streaming tierces. Et maintenant, l’application de messagerie obtient davantage de nouvelles fonctionnalités, y compris la durée de mise en sourdine personnalisée, les sons de notification personnalisés, les améliorations du bot, et beaucoup plus, avec sa dernière mise à jour (version 8.7.0).

Le son de notification personnalisé est une nouvelle fonctionnalité de Telegram qui permet aux utilisateurs de définir n’importe quel court clip audio d’une discussion comme son de notification. Désormais, lorsque vous recevez un court clip audio, par exemple un mème ou un amusant effet sonore sur Telegram, vous pouvez longuement appuyer dessus pour afficher une nouvelle option « Enregistrer pour les notifications ».

La nouvelle mise à jour de Telegram prend en charge les sons de notifications personnalisés, le menu de suppression automatique, etc.

En appuyant sur le nouveau bouton, le clip audio sera ajouté à votre liste de sons de notification personnalisés, à partir de laquelle vous pourrez l’attribuer comme son pour n’importe quelle discussion Telegram. Toutefois, il convient de noter que le clip audio doit durer moins de 5 secondes et ne pas dépasser 300 Ko. Ces sons ajoutés sont accessibles depuis les paramètres Notifications et Sons dans Telegram.

Avec la dernière mise à jour, Telegram a ajouté le support des durées de coupure du son personnalisées pour les discussions. Cela signifie que vous serez désormais en mesure de mettre en sourdine les discussions pendant une période donnée, par exemple 1 heure, 1 jour, 3 ou 4 jours, 1 semaine, etc. Auparavant, l’application permettait aux utilisateurs de mettre en sourdine les notifications des discussions uniquement pendant 1 heure, 8 heures ou 2 jours. Vous pouvez voir comment faire en regardant le GIF ci-dessous.

Quant au nouveau menu de suppression automatique dans les profils Telegram, il vous permet de définir un délai de suppression automatique pour une discussion, allant de 1 jour à 1 an. Une fois que vous avez défini un délai de suppression automatique pour une discussion, son contenu, y compris les messages, les images, les vidéos et les documents, sera automatiquement supprimé après l’expiration du délai.

De meilleurs outils de développement de bots

Telegram a considérablement amélioré ses outils de développement de bots afin de permettre aux développeurs de remplacer des sites Web entiers par des bots Telegram avancés. Grâce à cette mise à jour, les développeurs de bots pourront créer des « interfaces infiniment flexibles avec JavaScript » pour les bots. Vous pouvez consulter le GIF ci-dessous pour voir à quoi pourraient ressembler les nouveaux bots améliorés de Telegram à l’avenir.

Si vous êtes un développeur de bots, vous pouvez consulter la documentation officielle de l’API de Bot sur le site Web de Telegram pour commencer.

Autres nouvelles fonctionnalités

Une autre fonctionnalité notable qui a été ajoutée est la prise en charge des réponses dans les messages transférés. Désormais, lorsque vous transférez un message, qui est une réponse à un précédent message dans un chat ou un groupe, un aperçu du message initial sera affiché avec le message actuel pour un meilleur contexte.

Outre les fonctionnalités majeures mentionnées ci-dessus, Telegram a ajouté de nombreuses petites fonctionnalités à sa plateforme avec la version 8.7.0. Il s’agit notamment d’améliorations du mode Picture-in-Picture (PiP) sur Android, de traductions in-app de meilleure qualité pour davantage de langues sur iOS, de nouveaux emojis animés et d’animations.

Vous pouvez consulter le changelog officiel de Telegram pour en savoir plus sur la dernière mise à jour. La société a déjà commencé à déployer la mise à jour aux utilisateurs dans le monde entier.