Une fuite de la Google Pixel Watch laisse présager son lancement

Nous avons attendu longtemps, très longtemps, que la Google Pixel Watch fasse ses débuts, et nous attendons toujours — mais selon la dernière fuite concernant la smartwatch, cette attente pourrait enfin toucher à sa fin.

Selon le très respecté (et souvent exact) leaker Evan Blass, il ne faudra « plus longtemps » avant que Google ne dévoile officiellement la montre Pixel Watch. Cependant, Blass ne fournit pas d’autres indices en termes de calendrier. La capture d’écran partagée par Blass semble provenir d’une sorte de manuel en ligne, et mentionne le Pixel Rohan. Si, comme moi, vous avez patiemment attendu à travers des années de fuites la Pixel Watch, vous saurez que Rohan est le nom de code supposé de l’appareil.

Avec la Google I/O 2022 maintenant annoncée et prête à démarrer le 11 mai, la conférence des développeurs pourrait être l’occasion idéale pour Google de dévoiler sa smartwatch phare et de nous montrer ce à quoi ces années de développement ont abouti.

En effet, Jon Prosser, un informateur, a également suggéré que la Pixel Watch pourrait être présentée lors de l’événement IO — bien que Prosser ait ajouté que nous pourrions ne pas voir l’appareil être mis en vente avant la fin de l’année, puisque Google essaie d’augmenter la production.

En ce qui concerne le logiciel embarqué, la capture d’écran partagée dans la dernière fuite mentionne Wear OS 3.1. Étant donné que Wear OS 3,2 est déjà sorti, nous espérons que le wearable de Google fonctionnera avec la dernière version du logiciel lorsqu’il sera finalement présenté.

Une smartwatch très attendue

Comme je l’ai mentionné plus haut, la Pixel Watch est l’un des appareils les plus attendus de ces dernières années par les fans de Google. Avec la série Pixel maintenant de retour sur les rails avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro bien accueillis, le moment semble venu pour que d’autres matériels Pixel apparaissent.

On ne sait pas encore exactement quelles fonctionnalités la smartwatch va intégrer, mais nous devrions en savoir beaucoup plus lors de la IO. L’événement est utilisé pour parler des produits logiciels de Google et pour présenter les nouvelles mises à jour, et Wear OS est susceptible d’apparaître.

Lorsqu’elle apparaîtra, la Pixel Watch aura beaucoup de concurrence de la part de Samsung. Il est possible que Google dévoile un appareil qui se concentre sur un prix abordable plutôt que sur un wearable le plus riche en fonctionnalités. Si Google veut sérieusement que les smartphones Pixel défient ce qu’Apple et Samsung ont à offrir, alors il a vraiment besoin d’une smartwatch de première classe pour aller de pair.