La série Vivo X80 avec ses caméras Zeiss sera disponible le 25 avril en Chine

En ce qui concerne les détails tels que le prix, la disponibilité et d’autres aspects de la série Vivo X80 et du S15e, il n’y a aucun mot pour le moment.

Sous le capot, le Vivo S15e est équipé d’un SoC Exynos 1080 de Samsung avec un GPU Mali-G78 MP10 intégré, associé à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Il est également prévu qu’il embarque une batterie de 4 700 mAh avec un support pour la charge rapide de 66 W.

La société devrait également lancer le Vivo X80 Pro, dont il est confirmé qu’il est le premier appareil à utiliser le capteur Samsung GN5 de 50 mégapixels , un objectif ultra-large de 48 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et une caméra périscopique supplémentaire de 8 mégapixels. Il pourrait être proposé dans des variantes de puces Snapdragon 8 Gen 1 et MediaTek Dimensity 9000.

Après avoir lancé son tout premier smartphone pliable en Chine plus tôt ce mois-ci, Vivo a maintenant confirmé le lancement de son dernier fleuron, la série Vivo X80, le 25 avril . La société a également utilisé Weibo pour confirmer la nouvelle et présenter le prochain X80 Pro dans une courte vidéo.