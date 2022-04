Les scores Geekbench du Sony Xperia 1 IV laissent entrevoir le Snapdragon 8 Gen 1

Le prochain smartphone phare de Sony, le Xperia 1 IV, a fait son apparition sur Geekbench, rapporte Sumaho Digest.

Selon le listing sur le site de benchmarking, le smartphone, qui porte le numéro de modèle XQ-CT54, a une puce nommée « taro » sous le capot, qui est le nom de code pour le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Des rumeurs antérieures avaient indiqué que le smartphone pourrait être alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1+, mais l’apparition de Geekbench suggère que cela pourrait ne pas se produire.

Si l’on se réfère aux scores, 1 204 points pour le test à un seul cœur et 3 352 points pour le test multicœur sont dans la même gamme que les smartphones alimentés par le Snapdragon 8 Gen 1. Cela dit, le Gen 1+ devrait avoir des vitesses d’horloge plus faibles pour éviter les problèmes de surchauffe, donc les performances ne devraient pas beaucoup augmenter.

Le listing indique également qu’il y aura au moins un modèle avec 12 Go de RAM et que le smartphone fonctionnera sous Android 12. Selon les rumeurs, le modèle le plus puissant aurait 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le XQ-CT54 est apparemment le modèle européen, et deux autres modèles, XQ-CT72 et XQ-CQ72, étaient apparus dans la base de données de la Commission économique eurasienne (CEE) en novembre dernier. Sumaho pense que le XQ-CT54 et un modèle destiné aux États-Unis, connu sous le numéro de modèle XQ-CT64, seront tous deux compatibles avec la carte eSIM.

Une meilleure caméra

Selon des rapports antérieurs, le Xperia 1 IV bénéficiera d’une mise à niveau importante de sa caméra, ce qui pourrait entraîner une augmentation de prix de 6 à 20 %. Le Xperia 1 III est déjà plus cher que la plupart des autres smartphones haut de gamme de 2022 à 1 299,99 euros, il convient donc de prendre cette rumeur avec des pincettes, mais il ne serait pas étonnant que Sony augmente le prix.

Le Xperia 1 IV devrait également offrir un écran de 6,5 pouces à 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh, et conservera probablement le capteur d’empreintes digitales physique et la prise casque de 3,5 mm.

Étant donné que le smartphone a déjà été certifié par la CEE et qu’il est également apparu sur Geekbench, nous pouvons nous attendre à une annonce dans les prochaines semaines. Les rumeurs font état d’un lancement en mai.