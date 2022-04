Apple accélère pour rendre l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement neutre en carbone en 2030

Au cours des dernières années, Apple n’a cessé d’encourager l’adoption de solutions énergétiques propres pour elle-même et pour bon nombre de ses fournisseurs à travers le monde, avec un total actuel de 213 entreprises réparties dans 25 pays différents (PDF) — de 3M à LG Energy Solution et de Samsung SDI Co à Yuto.

Il s’agit d’un travail d’équipe qui, selon Apple, accélérera sa progression vers l’objectif de rendre l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement neutre en carbone d’ici 2030.

Les progrès réalisés jusqu’à présent se traduisent, selon Apple, par une réduction de 13,9 millions de tonnes d’émissions de carbone en 2021. Apple affirme que cela équivaut au niveau d’émission de près de trois millions de véhicules à essence conduits pendant un an ou, selon le calculateur de conversion des gaz à effet de serre de l’EPA, aux émissions annuelles d’environ quatre centrales électriques au charbon. On ne sait pas si ces chiffres correspondent uniquement aux entreprises qui passent à l’énergie verte ou si l’achat de compensations de carbone est également pris en compte. Donc, si environ 20 % des mécanismes d’énergie renouvelable des fournisseurs d’Apple sont des compensations, comme le suggère le rapport, le montant réel de la réduction des émissions de carbone pourrait être un peu plus proche de 11 millions de tonnes.

« L’énergie propre est bonne pour les affaires et bonne pour la planète », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales, dans le communiqué de presse. « En partageant ce que nous avons appris lors de notre propre transition vers les énergies renouvelables, nous contribuons à montrer la voie vers un avenir plus vert ».

En plus d’amener un plus grand nombre de ses fournisseurs et autres partenaires à s’engager pour réduire davantage son impact environnemental global, Apple a également aidé plusieurs communautés dans le monde qui subissent les effets du changement climatique. Elle a notamment soutenu des projets d’énergie solaire en Colombie, aux Philippines et en Afrique du Sud, et prévoit de les étendre à Israël, au Nigeria, à la Thaïlande et au Vietnam.

Apple est pleinement engagée

Selon Apple, les projets de ce type sont destinés à aider ces communautés de multiples façons. Il s’agit de réduire leur empreinte carbone, d’économiser de l’argent sur les coûts énergétiques et de fournir des emplois à ces communautés par le biais des projets eux-mêmes. La société estime également qu’en dépensant moins d’argent pour l’énergie, cet argent peut être réinvesti dans ces communautés à des fins de soutien économique et social.

L’un des autres objectifs déclarés d’Apple en matière de réduction des émissions de carbone est le changement de politique, qui, selon l’entreprise, a été un processus continu avec d’autres entreprises et organisations à but non lucratif pour tenter de convaincre divers gouvernements de passer à des sources d’énergie renouvelables. Selon Apple, il s’agit d’un véritable défi, car les combustibles fossiles ont un avantage en termes de coût grâce aux subventions gouvernementales.