Anker présente sa plus grande station d’alimentation, et elle est prête à tout

Les stations d’alimentation sont l’un des meilleurs outils technologiques que vous puissiez avoir à portée de main, car elles permettent de maintenir certains de vos gadgets en charge en cas de panne de courant. La nouvelle station d’alimentation d’Anker, la 757 PowerHouse, peut faire face à cette situation et plus encore grâce à sa batterie renforcée et à ses prises supplémentaires.

La station d’alimentation dispose d’une puissance de 1500 W et d’une remarquable batterie au lithium-phosphate de fer (LiFePO4) de 1229 Wh. Elle offre une tonne de ports, dont quatre ports USB-A de 12 W, un port USB-C de 100 W, un port USB-C de 60 W et six prises CA (1500 W de puissance de sortie totale), ainsi qu’une entrée CA de 1000 W. Il peut également être utilisé comme un onduleur. Il peut également être utilisé comme une alimentation UPS, avec une alimentation constante à onde sinusoïdale avec un temps de commutation inférieur à 20 ms, qui peut être utilisé en toute sécurité avec votre ordinateur ou vos appareils électroménagers.

Encore plus impressionnante est sa capacité de charge de 5 fois. La PowerHouse peut se charger à 80 % en une heure seulement à partir d’une prise murale, ce qui est un avantage exceptionnel pour des stations de cette taille. La 757 peut se charger complètement en 1 h 30.

Les batteries LiFePO4 constituent une amélioration considérable par rapport aux batteries lithium-ion que la plupart des stations d’alimentation et des batteries externes utilisent actuellement. Ce type de batterie peut se charger plus rapidement, comme je l’ai mentionné plus haut, et durer plus longtemps que les batteries lithium-ion ; elles sont peut-être aussi plus sûres.

Quel est donc le compromis entre les batteries LiFePO4 et les batteries lithium-ion ? Tout d’abord, elles sont beaucoup plus lourdes.

Elle aura un coût !

La 757 PowerHouse pèse environ 20 kg. Cependant, certaines stations d’alimentation concurrentes pèsent beaucoup plus lourd, et Anker a donc trouvé un bon équilibre. Et étant donné de ce que les batteries LiFePO4 peuvent offrir (surtout avec Anker à la barre), ce compromis semble tout à fait valable.

Anker offre une garantie de 5 ans sur la 757 PowerHouse, et affirme qu’elle durera 3 000 cycles de batterie et aura une durée de vie électronique de 50 000 heures. Elle est également dotée d’une barre lumineuse qui permet de brancher facilement les appareils la nuit ou dans une pièce sombre. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle station d’alimentation capable de recharger votre smartphone, votre ordinateur portable, tout votre matériel de camping, vos appareils électroménagers et même les équipements de santé dépendant de l’électricité, la 757 sera difficile à battre.

La nouvelle Anker 757 Powerhouse coûte la modique somme de 1 400 dollars !