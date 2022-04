Voici les présumées caractéristiques du Unihertz Titan Slim, un sosie du BlackBerry KEY2

Hier, nous avons vu un teaser tweeté par Unihertz, un concepteur de téléphones ayant un penchant pour le développement de smartphones sous Android dotés d’un clavier QWERTY physique et ressemblant aux modèles BlackBerry. La firme a sorti le Unihertz Titan en 2019 ; il s’agit d’un smartphone sous Android dont le look est analogue à celui du BlackBerry Passport jusqu’à l’écran presque carré de 4,5 pouces de ce dernier et son clavier QWERTY hybride physique et tactile.

Unihertz a ensuite lancé une version plus petite du Titan, le Titan Pocket. Et alors que la société a tenté de dissimuler le teaser susmentionné qu’elle a tweeté en recouvrant une image de son prochain smartphone avec de l’encre noire, certains utilisateurs de Twitter ont réussi à vaincre ce recouvrement qui a révélé que le design du prochain smartphone de la société ressemble au BlackBerry KEY2 ou au KEY2 LE.

Lundi, un fil de discussion sur Reddit relayé par PCMag a révélé des rumeurs sur les spécifications de l’appareil qui sera d’abord disponible sur Kickstarter, même s’il ne s’agit pas d’un projet de crowdfunding. Unihertz a utilisé Kickstarter comme plateforme de précommandes pour s’assurer d’avoir un public pour ses smartphones.

Selon les rumeurs, le smartphone, apparemment appelé Titan Slim, sera équipé d’un écran de 4,3 pouces avec une résolution de 760 x 1280 (ce qui est probablement une faute de frappe puisqu’une résolution de 720 x 1280 génère un rapport d’aspect de 16:9). Sous le capot se trouvera un processeur MediaTek de base, et à l’arrière se trouvera une matrice de caméras composée d’un capteur principal de 48 mégapixels.

Il y aura un capteur d’empreintes digitales et un système de reconnaissance faciale (très probablement 2D ce qui signifie qu’il ne sera pas sécurisé).

De réelles interrogations

La publication Reddit contenant ces spécifications a des points d’interrogation à côté des entrées indiquant que le Titan Slim sera alimenté par Android 11 et portera jusqu’à 256 Go de stockage. L’appareil sera censé avoir des capacités de double SIM, et la connectivité NFC, et le clavier QWERTY physique peut se doubler en un trackpad. Certaines des spécifications semblent discutables, comme la résolution de l’écran et la version de Bluetooth (4,1) indiquée.

Le BlackBerry KEY2 était un successeur plus raffiné du BlackBerry KEYone et le KEY2 LE était un modèle moins cher délaissant quelques caractéristiques afin de faire baisser le prix. Maintenant que BlackBerry a vendu tous ses actifs restants liés aux téléphones et que l’octroi de licences pour la marque ne semble plus possible, les fans de smartphones à clavier physique ont vu leurs options se réduire. Unihertz pourrait être la seule chance. Malheureusement pour nous, le smartphone ne devrait pas arriver dans l’hexagone.