Le navigateur Opera Crypto Browser est maintenant disponible sur iOS

En janvier 2022, Opera a lancé un navigateur Web axé sur la cryptomonnaie et le Web3, appelé Opera Crypto Browser. Depuis lors, il n’a offert toutes ses commodités de cryptomonnaies qu’aux utilisateurs des écosystèmes Windows, Mac et Android. Mais, voici une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad !

Opera vient d’annoncer que son célèbre navigateur Crypto Browser est désormais disponible sur iOS. L’application est dotée d’une riche gamme de fonctionnalités comprenant plusieurs capacités Web3 et des fonctions liées à la cryptomonnaie.

Avec son nouveau navigateur mobile, Opera vise les personnes intéressées par les applications basées sur la blockchain, telles que les crypto-monnaies, les applications décentralisées et les NFT. À cette fin, le navigateur dispose d’un Crypto Corner dédié qui propose des actualités liées aux crypto-monnaies, les derniers développements du secteur, de la transformation de la blockchain aux vols de millions de dollars, des recommandations pour rejoindre les communautés pertinentes et du contenu éducatif.

Par exemple, le navigateur intègre un portefeuille de cryptomonnaie qui prend en charge Ethereum, Polygon, et d’autres, mais aussi avec un support pour acheter de la crypto sans avoir besoin d’autres applications. « Les principales fonctionnalités du navigateur comprennent un portefeuille de cryptomonnaie non dépositaire avec la possibilité d’acheter des cryptos avec de la monnaie fiduciaire, d’envoyer, de recevoir et d’échanger les jetons de n’importe quelle blockchain prise en charge, ainsi qu’un accès direct et transparent aux échanges décentralisés, aux NFT basés sur Web3 et aux DApps de jeu — y compris plus de 7 000 services basés sur Polygon. L’accès au Web3 est aussi transparent que l’accès à n’importe quel site Web sur Web2 ».

En outre, l’application est dotée de toutes sortes de fonctionnalités modernes, notamment la possibilité de restaurer un portefeuille EVM, un bloqueur de dialogue de cookies, une protection contre le minage de crypto-monnaies et un bloqueur natif de publicités et de trackers.

Également disponible sur d’autres plateformes

Inutile de dire que l’application est prête pour le Web3, et Opera explique pourquoi c’est un élément si important pour l’avenir.

« Avec la montée en puissance du Web3, les utilisateurs et les développeurs se tournent de plus en plus vers des chaînes PoS et Layer 2 plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement, qui permettent des transactions moins chères et une consommation d’énergie bien plus faible que les blockchains PoW. Pour répondre à cette demande, Opera s’est associé à Polygon et intégrera d’autres chaînes PoS à l’avenir. Polygon ne consomme que 0,000 79 térawatt (TWh) d’électricité par an, ce qui est nettement moins que les réseaux de blockchains de type PoW (Proof-of-Work), très énergivores, qui consomment en moyenne entre 35 et 140 TWh par an », précise le site.

Le navigateur était déjà disponible pour Windows, Mac et Android, et vous pouvez trouver la nouvelle version iOS sur cette page.