Apple Classical, l’application dédiée à la musique classique, arrive

Il semblerait que le nouveau projet d’Apple dans le domaine de la musique classique soit enfin « à venir ». Des signes d’une nouvelle application dédiée spécifiquement à la musique classique ont été trouvés dans la version bêta d’iOS 15.5. La mystérieuse application, si elle voit le jour, sera le successeur de Primephonic, un service de musique classique acquis par Apple l’année dernière.

Étant donné que Primephonic a été fermé peu de temps après son rachat par Apple, la nouvelle application Apple Classical pourrait être un soulagement pour ceux qui utilisaient fréquemment le service précédent.

Selon MacRumors, Apple Classical sera ajouté dans le cadre d’Apple Music et sera lancé comme une application autonome. Apple l’a à peu près confirmé en 2021 en mentionnant qu’elle prévoyait de lancer une nouvelle application dédiée à ce type de musique, permettant aux utilisateurs d’écouter leurs classiques préférés. La musique classique, comparée aux services de musique grand public, est encore sous-représentée par les applications les plus populaires, il est donc possible que la nouvelle version d’Apple trouve une foule d’abonnés — en particulier les utilisateurs de Primephonic qui se sont vu retirer l’application sans remplacement en 2021.

Primephonic a été retirée peu après son rachat par Apple, et depuis le 7 septembre 2021, aucun remplacement n’a été proposé. Cependant, les abonnés actuels de Primephonic ont reçu 6 mois d’Apple Music gratuitement pour compenser la perte. Que peut-on attendre de la nouvelle application ?

Apple a promis que la nouvelle application qui remplacera Primephonic offrirait aux utilisateurs une expérience d’écoute beaucoup plus agréable.

L’audio sans perte et l’audio spatial

Selon MacRumors, l’application combinerait l’interface utilisateur et la connaissance de la musique classique de Primephonic avec Apple Music, qui apporte des fonctionnalités telles que l’audio sans perte et l’audio spatial. D’autre part, Apple a peut-être voulu apporter quelques changements à l’apparence et au fonctionnement de l’application, étant donné qu’elle recherchait un designer d’expérience utilisateur pour cette tâche l’année dernière.

Bien sûr, Apple Music apporte également un certain nombre d’autres avantages, comme la possibilité de télécharger vos chansons préférées et de contrôler l’application par la voix, ainsi que l’accès à plus de 90 millions de chansons. Apple Music coûte 9,99 euros par mois, ce qui représente une augmentation de 2 euros par rapport à Primephonic, mais cela en vaut probablement la peine étant donné la taille du catalogue.

Étant donné le temps qui s’est écoulé depuis la fermeture de Primephonic, il est grand temps qu’Apple présente son remplaçant. Nous pourrions en savoir plus sur Apple Classical assez tôt, peut-être lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple en juin.