C’est l’heure de l’art et de l’iPhone 13 Pro. Apple a lancé un défi « Shot on iPhone » entre janvier et février, et les gagnants ont été annoncés. À l’aide de l’iPhone 13 Pro ou de l’iPhone 13 Pro Max, ces talentueux photographes du monde entier ont réussi à créer des clichés époustouflants pour le défi. Regardons-les !

Qui a dit que la macrophotographie n’était pas cool sur les smartphones ? Eh bien, apparemment, Apple et les participants au défi n’étaient pas d’accord. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max utilisent l’objectif ultra-large pour faire de la macrophotographie, et les résultats sont effectivement époustouflants.

« Sea Glass » par Guido Cassanelli – Buenos Aires, Argentine

Cette photo représente de petits morceaux de verre de mer que le photographe a remarqués sur la plage lors d’un magnifique coucher de soleil. Il a pris ce cliché macro avec son iPhone 13 Pro Max.

« The Cave » par Marco Colletta – Taranto, Italie

Cette magnifique photo a été prise avec l’iPhone 13 Pro. Il s’agit en fait d’une fleur d’hibiscus, et le photographe a remarqué que la forme des pétales, accentuée par les ombres intenses, lui a fait penser à une grotte profonde, prête à être explorée. Il a néanmoins conservé le cadrage naturel de l’hibiscus dans la photo. Le photographe note également que la macrophotographie l’a aidé à débloquer son imagination.

« Art in Nature » par Prajwal Chougule – Kolhapur, Maharashtra, Inde

Cette magnifique photo est en fait une toile d’araignée et elle a été prise avec l’iPhone 13 Pro. Le photographe note que la photo a été prise pendant « l’heure dorée » qui a donné vie à la beauté de la nature. Les gouttes de rosée dans la toile d’araignée sont ce qui a vraiment attiré son attention pour cette photo.

« A Drop of Freedom » par Daniel Olah – Budapest, Hongrie

« A Drop of Freedom » est une superbe photo macro d’un lys prise avec l’iPhone 13 Pro Max. Le photographe déclare que son intention derrière ce cliché était de mettre en valeur la minuscule goutte d’eau par rapport au lys. Il a utilisé une lumière de studio ponctuelle sur le lys avec un arrière-plan sombre pour cette image.

« Leaf Illumination » par Trevor Collins – Boston, États-Unis

Réalisée avec l’iPhone 13 Pro, cette image a été prise à l’heure dorée, lorsque le soleil brillait directement sur la fenêtre du photographe. La lumière du soleil a illuminé les minuscules cellules de chaque feuille, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique cliché.

« Strawberry in Soda » par Ashley Lee – San Francisco, États-Unis

« Strawberry in Soda » est une étonnante image macro et intéressante prise avec l’iPhone 13 Pro. La photographe avait pour objectif de transformer des objets du quotidien en quelque chose d’extraordinaire, et les deux objets de cette photo ont été pris dans le réfrigérateur de sa cuisine.

« Volcanic Lava » par Abhik Mondal – New Milford, New Jersey, États-Unis

Ce cliché macro est en fait un tournesol, pris avec l’iPhone 13 Pro, et provient d’un bouquet de fleurs trouvé à l’épicerie, où le magnifique tournesol a attiré l’attention du photographe par ses détails et ses couleurs contrastées. Il a ensuite ramené le bouquet chez lui et a pris ce superbe cliché macro.

« Honeycomb » par Tom Reeves – Ville de New York, États-Unis

« Honeycomb » est une autre magnifique photo prise avec l’iPhone 13 Pro. Il s’agit en fait de flocons de neige dans les poils du chien. En fait, le photographe promenait sa chienne lors de sa première promenade dans la neige. Il a ensuite capturé les délicats flocons de neige dans ses boucles couleur miel.

« Hidden Gem » par Jirasak Panpiansin – Ville de Chaiyaphum, Thaïlande

Pris sur l’iPhone 13 Pro Max, ce cliché macro représente une perle d’eau dans une feuille. Le photographe raconte que ce bijou liquide chatoyant s’est niché dans une feuille tropicale après une tempête tropicale, presque imperceptible à l’œil humain. Cependant, l’iPhone a pu capturer l’intense clarté de la façon dont la perle d’eau scintille à la lumière du soleil.

« The Final Bloom » par Hojisan – Chongqing, Chine

Le photographe a pris ce magnifique cliché macro avec son iPhone 13 Pro Max, lorsque son fils de 3 ans a découvert la fleur de la tulipe dans leur maison. Quelques instants après la prise de la photo, le vent est arrivé et a emporté les pétales, mais il a pu capturer la beauté de la feuille de la tulipe.

Macro-shots de l’iPhone 13 Pro : cela vous a-t-il inspiré ?

Comme vous pouvez le voir sur toutes les photos macro et tout simplement époustouflantes ci-dessus, l’iPhone 13 Pro et Pro Max donnent à la photographie sur smartphone une toute nouvelle dimension. Si l’une de ces photos vous a inspiré et que vous voulez aller regarder les objets ordinaires qui vous entourent d’une nouvelle manière, Apple donne quelques conseils pour obtenir les meilleurs clichés macro sur votre iPhone 13 Pro et Pro Max.

Vous devez vous rapprocher de votre sujet, par exemple jusqu’à 2 centimètres de ce que vous voulez capturer Ensuite, placez le point de mise au point principal près du centre du cadre. C’est là que se trouve le point de mise au point lors de la prise de vue en macro Touchez une zone dans le viseur pour définir un point de mise au point spécifique si vous le souhaitez Prenez des photos à 0,5 x pour un champ de vision ultra large, ou à 1x pour un cadrage plus serré. L’iPhone changera automatiquement de caméra à mesure que vous vous rapprocherez du sujet, mais conservera le cadrage 1x.

Quant aux gagnants de ce concours, leurs œuvres seront présentées sur des panneaux d’affichage, dans l’Apple Store et en ligne, et ils recevront une « redevance non spécifiée pour l’utilisation de leurs œuvres ».