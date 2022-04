Meta pourrait sortir un Quest 2 Pro cette année avec de meilleurs écrans

De l’avis général, le casque de réalité virtuelle Quest 2 de Meta a été un succès retentissant pour l’entreprise. Il semble maintenant que Meta cherche à capitaliser sur ce succès avec un nouveau casque VR. Ce nouveau casque améliore le Quest 2 avec quelques nouvelles fonctionnalités utiles.

Ming-Chi Kuo, normalement connu pour ses fuites centrées sur Apple, a fourni quelques détails sur le nouveau casque VR. Il sera probablement connu sous le nom de Quest 2 Pro au lieu de Quest 3 et comprendra des spécifications améliorées telles que des écrans Mini-LED d’une résolution de 2 160 x 2 160 pixels pour chaque œil et un objectif à double élément.

Meta would release new Oculus Quest with a better design & immersive experience in 2H22. I reiterate predictions from my report last year on upgrade highlights, including:

1. 2.48″ mini-LED display with a resolution of 2160×2160 (per eye).

2. 2P Pancake (vs. current 1P Fresnel).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 8, 2022