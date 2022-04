Apple aurait choisi son fournisseur de téléobjectifs pour la caméra périscope de l’iPhone

Nous savons tous qu’Apple aime prendre son temps lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités sur ses smartphones. L’un des meilleurs exemples de cette affirmation est celui des écrans des iPhone de nos jours, qui sont dotés de la technologie OLED et peuvent aller jusqu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En fait, du point de vue de l’affichage, nous attendons toujours qu’Apple rattrape son retard en se débarrassant de l’encoche pour obtenir un écran plus homogène et plus propre.

Mais, la nouvelle d’aujourd’hui n’a rien à voir avec l’écran de l’iPhone ; il s’agit plutôt du système de caméra de l’iPhone. Depuis quelques années, on reproche à Apple de ne pas inclure un téléobjectif plus performant dans ses smartphones haut de gamme. Plus précisément, une caméra téléobjectif est capable d’un zoom plus important que simplement 3x, comme c’est le cas sur l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Eh bien, la bonne nouvelle est que Apple aurait finalement trouvé un fournisseur pour les pièces de téléobjectif périscope. Le rapport provient de The Elec, qui affirme que la firme qui aurait été choisie par la société de Cupertino est Jahwa Electronics, basée en Corée du Sud.

Cette affirmation est étayée par un précédent rapport, selon lequel Apple a visité de nouvelles installations de Jahwa Electronics au cours du premier semestre de 2021.

La fabrication d’actionneurs OIS

Jahwa a également annoncé mercredi qu’elle dépensait l’équivalent approximatif de 155 millions de dollars pour construire des usines de fabrication d’actionneurs OIS, qui ont été liés auparavant par The Elec aux systèmes de caméras périscopiques. Pour replacer les choses dans leur contexte, les actionneurs OIS combinent essentiellement les fonctionnalités de la stabilisation optique de l’image et du système de mise au point automatique.

Auparavant, des analystes tels que Ming-Chi Kuo avaient fait des prédictions selon lesquelles 2022 serait l’année où nous verrions enfin une caméra téléobjectif à zoom périscope sur les modèles iPhone Pro. Maintenant, Kuo et un autre analyste du nom de Jeff Pu, affirment que cela se produira en 2023 avec les modèles Pro de l’iPhone 15.