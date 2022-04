La sortie du casque AR/VR d’Apple pourrait être reportée (encore) à 2023

Vous avez peut-être entendu des rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur des dispositifs de casque AR/VR, et vous avez peut-être entendu dire qu’il était prévu que Cupertino le dévoile officiellement vers la fin de l’année. Eh bien, 9to5Mac rapporte maintenant le contraire, et il semble que le casque de réalité mixte sera retardé jusqu’en 2023.

Selon l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities, le casque AR d’Apple, dont on parle depuis longtemps, sera retardé jusqu’en 2023, mais il s’attend à ce que le dispositif soit dévoilé au cours du premier trimestre de l’année. L’analyste mentionne également dans son rapport qu’Apple devrait vendre entre 1 million et 1,5 million d’unités du nouveau casque au cours de la première année de son arrivée sur le marché.

Et ce qui ne devrait pas être une surprise si vous connaissez Apple, le casque serait livré avec une puce conçue en interne qui lui permettrait de se démarquer de ses concurrents. Selon les rumeurs, le casque de réalité augmentée sera doté de plus de 10 capteurs (ce nombre inclut les caméras).

Mais que disent les autres analystes au sujet de la date de sortie du casque AR d’Apple ? Eh bien, l’analyste Ming-Chi Kuo a précédemment déclaré que l’appareil sortirait à la fin de 2022, mais avec un approvisionnement extrêmement limité.

Cependant, des rapports plus récents émanant du journaliste de Bloomberg Mark Gurman indiquent que nous ne verrons pas de dispositif AR d’Apple pendant la WWDC 2022 (qui est prévue du lundi 6 juin 2022 au vendredi 10 juin 2022). Gurman a récemment prédit que le dispositif AR verra le jour dans une annonce officielle entre l’automne 2022 et l’été 2023.

Un prix très élevé

Autrement dit, la date de sortie de 2023 semble être un scénario plus plausible. Cependant, il est toujours possible que la firme à la pomme croquée dévoile l’appareil plus tard dans l’année, mais commence à le vendre au début de 2023. C’est quelque chose qu’Apple a déjà fait, plus précisément, avec des appareils comme l’Apple Watch et le HomePod, donc ce n’est pas farfelu.

Mais que pourrait apporter le dispositif AR/VR d’Apple ? Eh bien, les rumeurs indiquent que le casque aurait une configuration innovante à trois écrans, qui combine plus ou moins deux écrans Micro OLED et un panneau AMOLED. L’appareil serait également doté de capteurs avancés pour détecter l’environnement et vos gestes (afin que vous puissiez le contrôler avec des gestes aériens, par exemple).

En termes de prix, il est tout à fait compréhensible que l’appareil AR/VR d’Apple puisse coûter jusqu’à 3 000 dollars.