Revendre des AirPods reconditionnés n’est pas une tâche aisée, des revendeurs jettent l’éponge

Les entreprises de reconditionnement cessent de travailler avec les AirPods, car beaucoup d’entre eux sont encore liés à l’identifiant Apple de leur propriétaire . Un récent rapport d’Insider montre comment un reconditionneur travaillant avec Walmart et d’autres revendeurs s’est vu stocker plus de 30 000 jeux d’AirPods en l’espace de quelques semaines seulement, en raison de la nouvelle façon dont les AirPods sont intégrés au réseau Localiser.

Apple est très attaché à la vie privée et à la sécurité, et comme vous le savez peut-être, la société a publié une intégration Localiser plus profonde pour les AirPods en octobre de l’année dernière. Cependant, ce changement semble affecter assez sévèrement les entreprises qui remettent à neuf les AirPods, rapporte 9to5Mac.