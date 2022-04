Le navigateur bêta de DuckDuckGo pour macOS privilégie la protection de la vie privée

DuckDuckGo entre dans le secteur des navigateurs sur macOS et, bientôt, sur Windows. Le lancement de la version bêta d’un navigateur Web axé sur la protection de la vie privée sur macOS vient d’être annoncé. Il est basé sur le même moteur de rendu que Safari, mais comporte des bloqueurs supplémentaires et des améliorations des performances.

Présenté comme une « solution de confidentialité tout-en-un pour la navigation quotidienne sans paramètres compliqués », ce nouveau navigateur bêta est actuellement disponible sur invitation uniquement. Pourtant, il est doté d’une protection contre les popup de cookies, d’un bouton « fire » pour effacer toutes les données du navigateur en un clin d’œil et de Smart Encryption, qui garantit l’utilisation du protocole HTTPS.

Plus important encore, il y a aussi un bloqueur qui réduit les scripts tiers qui pourraient accéder à vos données. D’autres fonctionnalités du navigateur comprennent un flux de confidentialité, qui peut vous permettre de voir quel site Web essaie de vous suivre, et vous permet également d’effacer toutes les statistiques stockées sur les sites Web que vous avez visités.

« Le respect de la vie privée n’est pas quelque chose dont on n’a besoin que dans certaines situations ou en quantité partielle, et c’est un mythe de croire qu’on ne peut pas avoir le même Internet que celui que vous aimez et dont vous avez besoin, mais avec plus de confidentialité. Nous sommes donc ravis d’annoncer aujourd’hui le lancement de la version bêta de DuckDuckGo pour Mac », explique Beah Burger-Lenehan, de l’équipe de DuckDuckGo.

En ce qui concerne les performances de la version bêta du navigateur, DuckDuckGo affirme qu’en utilisant le moteur de rendu Safari de macOS, la navigation devrait être vraiment rapide. Le navigateur bêta utilise 60 % de données en moins que Chrome. Il dispose également de fonctionnalités que l’on peut attendre d’un navigateur Web moderne, comme la gestion des mots de passe, la gestion des onglets, les signets, etc.

Pas de prise en charge des extensions

Malheureusement, il ne prend pas en charge les extensions. Les utilisateurs devront plutôt tirer parti des fonctions intégrées de protection contre les publicités et de gestion des mots de passe.

Si vous voulez essayer ce navigateur aujourd’hui, vous devez vous inscrire sur une liste d’attente. Tout d’abord, téléchargez la version iOS de l’application, puis allez dans Paramètres > Confidentialité > DuckDuckGo for Desktop. De là, vous pouvez sélectionner l’option Rejoindre la liste d’attente privée, et vous serez averti dans l’application lorsque vous serez prêt à télécharger.

DuckDuckGo a mentionné qu’une version Windows de l’application est également en préparation. Cependant, il n’a pas fourni de date de sortie exacte. Pour cela, vous devrez suivre le compte Twitter de la société, pour des mises à jour supplémentaires.