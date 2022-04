Adobe inclut le logiciel de collaboration Frame.io dans les abonnements à Creative Cloud

Un an après le rachat par Adobe de Frame.io — l’éditeur du logiciel de production vidéo collaborative du même nom — pour 1,275 milliard de dollars, Adobe a annoncé aujourd’hui qu’un abonnement à Creative Cloud inclurait l’accès aux fonctionnalités de Frame.io.

Selon The Verge, les nouvelles versions des applications populaires d’Adobe, Premiere Pro et After Effects, intégreront Frame.io dans le cadre d’une suite logicielle unique. Outre l’ajout du composant Frame.io, Adobe Premiere Pro et After Effects apportent également leur lot de nouvelles fonctionnalités et de changements visuels.

Adobe a également confirmé que le module complémentaire Frame.io serait accompagné d’un espace de stockage de 100 Go qui lui serait dédié. En outre, le logiciel prend également en charge le téléchargement de médias directement sur le cloud pour un maximum de cinq projets actifs. Ces médias pourraient ensuite être partagés avec un autre membre de l’équipe. Selon Adobe, l’avantage de ce service est qu’il permettra aux utilisateurs d’accéder aux fichiers de Premiere Pro et After Effects sans avoir à utiliser un service de transfert de fichiers distinct.

Outre la possibilité de partager des fichiers et des données entre les membres d’une équipe distante, Frame.io donne également accès à Frame.io Camera to Cloud — un module complémentaire qui télécharge automatiquement les fichiers directement sur le cloud dès que les vidéastes appuient sur le bouton « Stop » de la caméra. Avec une connexion Internet rapide, ces fichiers seront disponibles pour le montage sans délai — et surtout, ils n’auront plus à se soucier de les transférer manuellement en retirant la carte SD de leur caméra. Pour les équipes plus importantes, cela signifie essentiellement que les séquences sont disponibles pour le montage même si le caméraman continue à travailler sur d’autres enregistrements. Cette fonctionnalité peut être une aubaine pour les personnes qui travaillent à plusieurs et qui souhaitent un délai d’exécution rapide pour leurs projets.

Comme indiqué précédemment, le service Frame.io a déjà commencé à être déployé auprès des utilisateurs de Creative Cloud dans le monde entier. Si vous avez déjà un abonnement Creative Cloud et que vous ne voyez pas encore l’option, il vous suffit de mettre à jour vos applications et de vous connecter au panneau Revue avec Frame.io à l’aide de votre identifiant Adobe. Une autre façon d’obtenir les mêmes résultats — sans avoir besoin de passer à une nouvelle version de Creative Cloud — consiste à installer le panneau Frame.io séparément ou à se connecter directement à l’application Web Frame.io depuis app.frame.io.

Nouvelles fonctionnalités dans Adobe Premiere Pro et After Effects

Outre l’ajout du panneau Frame.io, Adobe a également apporté plusieurs modifications visuelles à Premiere Pro. Il s’agit notamment de mises à jour très attendues des aspects visuels des écrans d’importation et d’exportation. Selon Adobe, la fenêtre d’importation mise à jour présente désormais des éléments sélectionnés qui permettent de construire l’image. La fenêtre d’importation permet également aux utilisateurs d’importer des médias sous forme de ressources individuelles. Ce processus est d’autant plus rapide que les utilisateurs peuvent privilégier les emplacements de médias fréquemment utilisés.

Parmi les nouveaux ajouts au mode d’exportation, citons une façon rafraîchie et plus intuitive de publier directement les projets terminés sur des plateformes comme YouTube, Twitter et Facebook. Les paramètres vidéo sont également optimisés automatiquement pour chaque plateforme, en fonction de la destination choisie. En outre, Premiere Pro permet désormais aux utilisateurs de télécharger des vidéos directement sur des sites FTP et des plateformes sociales, avec la possibilité de les publier en privé pour examen avant la mise en ligne. Pour les équipes plus importantes, l’ensemble de ce flux de travail peut être personnalisé, ce qui permet de mieux contrôler la séquence des événements. En outre, les utilisateurs ont désormais la possibilité d’appliquer une correction automatique des couleurs à Premiere, ce qui facilitera très certainement la vie des nouveaux utilisateurs.

Pour Adobe After Effects, la version mise à jour apporte enfin une prise en charge native du Apple Silicon. Adobe affirme que cette version sera jusqu’à trois fois plus rapide sur les Mac M1 — ce qui devrait se traduire par une bien meilleure expérience utilisateur à l’avenir.