iOS 16 : de nouvelles fonctionnalités de notifications et de suivi de la santé

À la fin de la semaine dernière, Apple a officiellement annoncé sa conférence annuelle WWDC (Worldwide Developers Conference), qui débutera le 6 juin et se poursuivra jusqu’au 10 juin. Le géant de Cupertino dévoilera ses outils de nouvelle génération pour les développeurs, de nouveaux systèmes d’exploitation, et bien plus encore lors de la WWDC 2022. Avant la présentation officielle d’iOS 16 et d’iPadOS 16, Mark Gurman, analyste chez Apple, nous livre quelques détails.

Alors que nous attendons le dévoilement officiel de la mise à jour iOS 16 de nouvelle génération à la WWDC 2022, Mark Gurman a récemment partagé quelques détails sur les plans d’Apple.

Dans sa dernière lettre d’information Power On, l’analyste a indiqué qu’il ne s’attendait pas à une refonte de l’interface utilisateur dans iOS 16. Au lieu de cela, Gurman rapporte qu’il y a de fortes chances qu’Apple mette à jour son système de notifications dans iOS 16, et ajoute une série de fonctionnalités de suivi de la santé.

En ce qui concerne les refontes de l’interface utilisateur, le rapport mentionne que la société pourrait modifier légèrement l’interface multitâche dans iPadOS 16.

« Du côté d’iOS, je suis à la recherche d’améliorations assez importantes à tous les niveaux, y compris une mise à jour des notifications et de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé », a écrit Gurman. « Je ne m’attends pas à une refonte de bout en bout de l’interface d’iOS, même si elle n’a pas beaucoup changé depuis iOS 7 il y a près de dix ans. Mais, il pourrait y avoir une nouvelle interface multitâche pour iPadOS », ajoute-t-il.

On va enfin voir rOS ?

À part cela, les détails sur les prochaines mises à jour de watchOS 9 et macOS 13 sont rares pour l’instant. Cependant, l’analyste a mentionné qu’Apple pourrait nous donner un premier aperçu de sa plateforme rOS, qui alimentera ses casques AR/VR. En outre, il est dit qu’Apple cherche à lancer de nouveaux modèles MacBook Air et MacBook Pro ainsi qu’un Mac mini mis à jour et un iMac de 24 pouces plus tard cette année. L’entreprise pourrait donc annoncer quelques dispositifs matériels au cours de cet événement de quatre jours.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la prochaine WWDC 2022, rendez-vous ici même le 6 juin.