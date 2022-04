Voici la Vivo Pad, la première tablette de la société

Outre les Vivo X Note et Vivo X Fold, Vivo a également présenté la Vivo Pad, la première tablette de la société. Elle dispose d’une dalle LCD 2,5 K de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10 et Dolby Vision.

La tablette a un châssis en aluminium qui ne fait que 6,55 mm d’épaisseur. Elle est équipée d’une caméra principale de 13 mégapixels et d’une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels. Il y a une caméra frontale de 8 mégapixels à l’avant, et un module ToF. La Vivo Pad a intégré des haut-parleurs Dolby Atmos à quatre canaux avec une amplitude de 0,7 mm, et peut ajuster automatiquement la stéréo gauche et droite en fonction de l’orientation de l’écran.

Le stylet a également un châssis en alliage d’aluminium et prend en charge 4 096 niveaux de sensibilité à la pression. Il est utilisé 2 heures par jour, l’autonomie de la batterie peut durer une année entière, indique la société.

Sous le capot, la tablette est alimentée par le processeur Snapdragon 870, qui est accompagné d’un GPU Adreno 650 intégré. Elle est livrée avec 8 Go de mémoire vive (RAM) et jusqu’à 256 Go de stockage.

En outre, il y a une batterie d’une capacité de 8 040 mAh avec un support pour la charge rapide de 44 W.

Une tablette abordable

La tablette peut également fixer un clavier magnétique externe. Le support situé à l’arrière peut être ajusté à n’importe quel angle entre 0 et 155 degrés. Le clavier de 64 touches a une course de 1,3 mm, et il y a un pavé tactile en verre de 5 736 mm². La Vivo Pad fonctionne sous OriginOS HD avec une interface utilisateur améliorée et un design interactif pour les grands écrans.

La Vivo Pad est proposée dans les coloris bleu et noir, au prix de 2 299 yuans (330 euros) pour le modèle 128 Go de stockage, et le modèle de 256 Go coûte 2 899 yuans (420 euros). Le stylet et le clavier sont proposés respectivement à 349 yuans (50 euros) et 599 yuans (87 euros).