Les onglets font leur apparition dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11

Lors de l’événement « Windows Powers the Future of Hybrid Work » du mardi 5 avril, Microsoft a confirmé l’une des plus grandes rumeurs de Windows 11 de ces dernières semaines. Comme nous nous y attendions, Panos Panay, Chief Product Officer, a révélé que l’Explorateur de fichiers de Windows 11 allait être remanié avec une expérience à onglets pour un accès plus rapide à vos documents favoris.

Selon Panay, cette nouvelle expérience est un moyen de rendre Windows 11 plus inclusif, accessible et intelligent. Le dirigeant de Microsoft n’a pas fourni de date de sortie pour l’Explorateur de fichiers remanié lors de l’événement, mais la firme a mentionné que ce sera un moyen pour les utilisateurs de Windows « d’être plus efficaces et plus productifs dans chaque expérience ».

La nouvelle expérience de l’Explorateur de fichiers a été l’un des secrets les plus mal gardés de Microsoft pour Windows 11. Les Windows Insiders techniquement avertis ont précédemment découvert la fonctionnalité à la mi-mars. Avec elle, vous disposez d’un nouveau bouton « plus » dans la barre de titre de l’explorateur de fichiers. Il vous permet d’ouvrir des onglets séparés pour les zones clés de Windows 11.

Il peut s’agir du dossier du bureau, du dossier des téléchargements, du dossier des documents, du dossier des images, de la musique ou même des vidéos. Toutes les zones à onglets fonctionnent indépendamment les unes des autres, de sorte que vous n’avez plus besoin d’ouvrir de nouvelles fenêtres pour chacun de ces éléments.

Microsoft utilise également sa technologie Context IQ dans le nouvel explorateur de fichiers. Cela permet d’accélérer les recherches pertinentes. De plus, vous serez en mesure de trouver des recommandations plus pertinentes pour le contenu et les contacts de votre organisation, et les collaborateurs fréquents qui sont stockés dans le cloud, aussi.

Déjà parfait pour le multitâche

« Vous pouvez également épingler des fichiers et créer des onglets dans l’Explorateur de fichiers, ramenant à un seul clic ce qui nécessitait auparavant six clics pour accéder à un fichier important », a déclaré Panay dans un article de blog annonçant cette fonctionnalité.

macOS dispose déjà d’une fonctionnalité de ce type, bien qu’elle ne soit pas activée par défaut. Microsoft a également testé une version analogue de cette fonctionnalité en 2017 avec Windows 10 et a fini par l’annuler. Cette version vous permettait de créer des onglets dans les applications du système central, mais cette mise en œuvre moderne est uniquement limitée à l’Explorateur de fichiers de Windows 11.

Windows 11 est déjà un excellent système d’exploitation pour le multitâche et les onglets dans l’Explorateur de fichiers s’intègrent bien. Par rapport à Windows 10, le système d’exploitation présente une fonction de mise en page instantanée, des widgets, ainsi que des améliorations pour l’ancrage avec les moniteurs.

Microsoft a également annoncé des nouveautés pour l’IA

Microsoft ajoute également une nouvelle page d’accueil de l’Explorateur de fichiers qui comprend les dossiers d’accès rapide typiques, les documents récents et une nouvelle option de favoris. Vous pourrez bientôt faire un clic droit sur un fichier pour l’ajouter aux favoris, et il apparaîtra épinglé sur la page d’accueil de l’explorateur de fichiers. Les options de partage des fichiers sont même améliorées, avec une boîte de dialogue de partage mise à jour qui vous permet d’envoyer des fichiers à des contacts récents ou à des applications comme Teams, Outlook et OneDrive.

Microsoft a également annoncé plusieurs mises à jour de sécurité pour Windows 11, ainsi que certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle lors de l’événement d’hier. L’entreprise a même confirmé que Windows 11 sera « bientôt » doté de certaines des fonctionnalités qui ont été testées par les utilisateurs de Windows Insiders dans le canal Dev, comme les sous-titres en direct, les dossiers dans le menu Démarrer et une version tactile de Snap Assist.