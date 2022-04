iOS 16 devrait être une mise à jour majeure, mais pas une refonte majeure

Apple présente en avant-première ses mises à jour logicielles lors de la conférence annuelle des développeurs afin de donner le temps aux créateurs d’applications de mettre à jour leurs applications pour qu’elles fonctionnent avec la prochaine version d’iOS. Une version bêta publique sera probablement disponible d’ici la fin du mois de juin et la version finale sera publiée en septembre , en même temps que l’iPhone 14, qui devrait être l’un des meilleurs smartphones de 2022. iOS 16 ne fonctionnera apparemment que sur les iPhone équipés de la puce A10 ou d’une puce supérieure, c’est-à-dire l’iPhone 7 et les modèles ultérieurs.

Apple pourrait également introduire une nouvelle interface multitâche iPadOS et watchOS 9, dont le nom de code est Kincaid, pourrait bénéficier d’importantes mises à niveau du suivi de l’activité et de la santé . En dehors de cela, Apple pourrait également lancer de nouveaux Mac au cours de l’événement.

On s’attendait auparavant à ce qu’Apple annonce son casque de réalité mixte dont on parle depuis longtemps au cours de la conférence, mais son annonce a apparemment été repoussée à la fin de l’année 2022 ou début 2023. Quoi qu’il en soit, comme il sera encore probablement dévoilé pendant le cycle d’iOS 16, les versions bêta de l’OS seront probablement pleines de références au casque. Nous pourrions également avoir un aperçu du système d’exploitation du casque, qui pourrait être appelé rOS, avant que le dispositif ne soit révélé.

En commençant par l’iPhone, Gurman indique que la prochaine version d’iOS, iOS 16, porte le nom de code Sydney et ne comportera pas de refonte majeure de l’interface , mais il la qualifie tout de même de mise à niveau majeure, car la nouvelle version devrait comporter d’autres améliorations importantes , « notamment une mise à jour des notifications et de nouvelles fonctions de suivi de la santé ».